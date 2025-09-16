Почему Россия угрожает НАТО: ISW проанализировал агрессивные заявления Кремля

Кремль / © Getty Images

Реклама

Российские власти угрожают странам НАТО параллельно с недавним вторжением российских дронов в Польшу. Москва стремится отпугнуть Альянс и государства Европы от действий в собственной защите и защите Украины от агрессивного и угрожающего поведения РФ.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Кремль усиливает угрожающую риторику против НАТО на фоне недавнего вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

Реклама

Так, 15 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своих русско- и англоязычных каналах, что «бесполетная зона» над Украиной, которая позволит самолетам Альянса сбивать российские дроны, будет означать только одно — «войну между НАТО и Россией». Медведев также пригрозил, что Россия будет «преследовать» страны ЕС, которые будут предоставлять кредиты Украине под залог российских активов, «во всех возможных международных и национальных судах». Кроме этого, политик предостерег, что «в отдельных случаях [Россия] будет обходить судебную процедуру», намекая на возможные силовые действия против государства ЕС.

В тот же день день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «НАТО находится в состоянии войны с Россией» и что «НАТО де-факто участвует» в войне, оказывая помощь Украине. Он, как и Медведев, раскритиковал европейские планы по изъятию замороженных российских активов, предупредив, что «такие шаги не останутся незамеченными».

«Упоминания Пескова и Медведева о возможной войне России с НАТО направлены на то, чтобы отпугнуть Альянс и европейские страны от действий в защите себя и Украины от агрессивного и угрожающего поведения России, в частности от инцидента с вторжением дронов в Польшу 9-10 сентября», — говорится в отчете аналитиков.

Угрозы прозвучали на фоне заявлений Москвы и в адрес других стран, в частности Сербии и Норвегии, которая является членом НАТО. Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов обвинил норвежские власти в посягательстве на якобы «российские» поселения на суверенной территории страны. В то же время Служба внешней разведки России заявила, что европейские чиновники якобы готовят «сербский Майдан», имея в виду Революцию Достоинства 2014 года в Украине.

Реклама

«Кремлевские представители традиционно пользуются нарративами, подобными тем, которые Россия использовала для оправдания своих вторжений в Украину: заявления о „российских территориях“ в Украине и фальшивые утверждения о якобы „перевороте“ во время Евромайдана 2014 года», — обратили внимание в ISW.

Такие риторические приемы Москва применяет для давления и на соседние государства, в частности страны НАТО. Подобные угрозы Кремль в последнее время активно выдвигает и против Финляндии, которая недавно присоединилась к Альянсу.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроновой атакой на Польшу российский диктатор Владимир Путин испытывает НАТО. Он хочет увидеть, на что способен Альянс в дипломатическом и политическом смыслах. А еще Путин сигнализирует НАТО: «Не смейте давать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим».