Почему Россию до сих пор не признали страной спонсором-терроризма — военный эксперт объяснил причину

Есть страны, такие как Индия и Китай, которые придерживаются сегодня нейтралитета. Они, прежде всего, преследуют свои интересы.

Соединенные Штаты не хотят признавать Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма по одной простой причине: признав Россию страной-террористом все должны прекратить с ней торгово-экономические и дипломатические отношения.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем канале YouTube.

"Но есть страны, которые придерживаются сегодня нейтралитета. Например, такие как Индия, как Китай, и ряд других стран, которые вынуждены будут соблюдать международные нормы и правила. И это может очень сильно усложнить позицию этих стран в отношении войны России против Украины. И может даже спровоцировать, что Китай или Индия может занять сторону Российской Федерации в этой войне. Не удивляйтесь, что ситуация кардинально отличается от цивилизованного мира", — отметил он.

По словам Жданова, обе страны – Индия и Китай – в первую очередь преследуют свои интересы. И, по большому счету, они особенно не учитывают интересы других стран. Они действуют строго по собственному усмотрению.

"Это две крупнейшие страны в мире. Поэтому Соединенные Штаты не хотят обострять отношения с этими странами", – добавил он.

Жданов напомнил, что Индия является ядерным государством.

"Если мы по Китаю не знаем, какая там армия, мы знаем, что она очень большая, мы видим, что она красива и грозна, но у нее нет боевого опыта, то Индия воюет постоянно. У нее очень хорошая, довольно неплохо вооруженная и подготовленная армия. Плюс, имеющая боевой опыт практически постоянной, перманентной войны с соседями, начиная с Пакистана, с тем же Китаем. Но тем не менее, Индия сидит за одним столом с Шанхайской организацией сотрудничества. И вот эта Организация сотрудничества, в которую, кстати, входит и Российская Федерация, в этом случае может стать оппонентом нашей антироссийской системе, которую мы пытаемся создать, в частности, на базе конференции в Рамштайне", – резюмировал военный эксперт.

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