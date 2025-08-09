Почему саммит на Аляске – это победа Путина: интересные подробности от Sky News

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Выбор Аляски как место проведения встречи президента США Дональда Трампа и "фюрера" Владимира Путина неожидан. Хотя географически он расположен близко к России, этот штат очень далек от нейтральной территории.

Об этом говорится в материале корреспондента Sky News Айвора Беннетта.

"Ожидалось, что они встретятся где-нибудь посередине. Возможно, Саудовская Аравия или ОАЭ. Но нет, Владимир Путин поедет на задний двор Дональда Трампа", - отмечает автор статьи.

Реклама

Отметим, что это будет первый визит президента-диктатора России в США с сентября 2015 года, когда он выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда у власти в Белом доме был Барак Обама.

США не являются членом Международного уголовного суда, поэтому нет никакой угрозы аресту Владимира Путина. Впрочем, чтобы визит состоялся, американскому Министерству финансов США, вероятно, придется упразднить санкции против лидера Кремля, как это было сделано, когда его инвестиционный посланник Кирилл Дмитриев прилетел в Вашингтон в апреле.

"Я думаю, что это указывает на одну из причин, почему Путин согласился на саммит на Аляске. Вместо того, чтобы вводить санкции против России, о чем Трамп угрожал в последние дни, США отменят их. Даже если это будет только временно, это событие будет чрезвычайно символичным и ознаменует масштабную победу для Москвы", - отметил он.

По его словам, Трамп может считать, что все под контролем – президент-миротворец предписывает воинствующему агрессору отправиться на его родину. Впрочем, визуальные эффекты более чем подходят и для Путина, отмечает корреспондент. Ведь поездка на Аляску может стать концом международной изоляции фюрера.

Реклама

Пока детали встречи Трампа и Путина неясны. Впрочем, диктатор РФ получит то, что хочет - "шанс поделить своего соседа без участия Киева за столом переговоров".

"И это еще одна причина, почему Путин согласился бы на саммит, независимо от места его проведения. Это представляет собой реальную возможность достижения его целей. В последние месяцы, несмотря на усиление давления со стороны США, Москва не обнаружила намерения прекращать войну, пока эти требования не будут выполнены. Возможно, Владимир Путин считает, что саммит с Дональдом Трампом предлагает лучшие".

Напомним, бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал настоящую цель визита "фюрера" на Аляску. По его словам, Путин, находившийся в изгнании после полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м, возвращается на публику и будет находиться на одном уровне с президентом США. Диктатор понимает, что это его немаловажный шанс, говорит американский политик.