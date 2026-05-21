Почему СБУ может тайно охранять Андрея Ермака: нардеп объяснил
Роман Костенко объяснил, при каких условиях СБУ имеет право предоставлять спецотдел для охраны бывшего руководителя ОП.
У сотрудников СБУ есть ряд оснований, чтобы охранять бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом рассказал нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Radio NV.
«Может быть, что охраняет УГО: президент дал поручение УГО и они могут охранять. Там должны быть основания, если охрана обязательна, это все прописано в законе. СБУ, как правило, охраняет, если есть угроза, уголовное производство открывается следователями. На основе этого может предоставляться эта охрана», — сказал Костенко.
В то же время нардеп отметил, что не располагает информацией о том, что Ермака действительно охраняют сотрудники СБУ. Но если это так, для охраны СБУ нужны доказательства, что экс-главе ОП действительно угрожает опасность.
Костенко заметил, что Андрей Ермак, будучи в свое время «фактически вторым человеком в государстве», может владеть какой-то информацией, за которую его могут или ликвидировать.
«Это уже будет решение за спецслужбами, за президентом, предоставлять ли ему охрану или нет», — добавил нардеп.
Напомним, что 18 мая журналисты «Следство.Инфо» идентифицировали охранников, приехавших забирать Ермака из СИЗО. По данным издания, по крайней мере, один из них охранял президента Владимира Зеленского.