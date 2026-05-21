ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

Почему СБУ может тайно охранять Андрея Ермака: нардеп объяснил

Роман Костенко объяснил, при каких условиях СБУ имеет право предоставлять спецотдел для охраны бывшего руководителя ОП.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Андрей Ермак

Андрей Ермак / © Getty Images

У сотрудников СБУ есть ряд оснований, чтобы охранять бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом рассказал нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Radio NV.

«Может быть, что охраняет УГО: президент дал поручение УГО и они могут охранять. Там должны быть основания, если охрана обязательна, это все прописано в законе. СБУ, как правило, охраняет, если есть угроза, уголовное производство открывается следователями. На основе этого может предоставляться эта охрана», — сказал Костенко.

В то же время нардеп отметил, что не располагает информацией о том, что Ермака действительно охраняют сотрудники СБУ. Но если это так, для охраны СБУ нужны доказательства, что экс-главе ОП действительно угрожает опасность.

Костенко заметил, что Андрей Ермак, будучи в свое время «фактически вторым человеком в государстве», может владеть какой-то информацией, за которую его могут или ликвидировать.

«Это уже будет решение за спецслужбами, за президентом, предоставлять ли ему охрану или нет», — добавил нардеп.

Напомним, что 18 мая журналисты «Следство.Инфо» идентифицировали охранников, приехавших забирать Ермака из СИЗО. По данным издания, по крайней мере, один из них охранял президента Владимира Зеленского.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie