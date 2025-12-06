Почему сейчас самый плохой момент для ведения переговоров касательно мира в Украине: нардеп ответил

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Нынешний момент является самым плохим с начала 2022 года для переговоров о мире.

Об этом рассказал народный депутат и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в эфире «Суспільного».

По его мнению, на это влияют два ключевых фактора: ситуация на фронте и коррупционный скандал. Депутат подчеркнул, что такое давление может привести к принуждению Украины к невыгодному соглашению.

Реклама

Костенко признал, что на фронте действительно есть сложные направления, где противник продавливает украинские позиции, но подчеркнул, что критической ситуации на фронте точно нет. Однако на Западе сформировался ложный «ореол проигрыша», который используется за столом переговоров.

Депутат привел пример своего общения с американскими сенаторами: «Для них слово Покровск уже стало таким именем, которое ассоциирует весь Донбасс. Они говорят, вы же потеряете Покровск, я говорю: „Ну, пока не потеряли, и еще вопрос, потеряем ли“. Для них Покровск — как будто мы потеряем весь Донбасс…».

Вторым дополнительным фактором, значительно ухудшающим переговорную позицию Украины, стал коррупционный скандал.

«Второе — это коррупционный скандал, который у нас был, и который нам тоже вспоминают: а смотрите, вы просите средства, а сами там разворовываете, у вас воруют, вы ничего не контролируете, и у власти у вас огромная коррупция», — считает Костенко.

Реклама

Он подчеркнул, что с такими кейсами Украине трудно идти на переговоры и требовать «достойного мира» или «справедливого мира».

По мнению депутата, во избежание нежелательного сценария Украине необходимо максимально оттягивать время и улучшать свои позиции.

«В противном случае нас просто принудят к тому, что не заслужили ни мы как нация и народ, ни наши солдаты, которые дерутся за наше государство», — резюмировал Костенко.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подчеркнул, что мирные переговоры по завершению войны в Украине нуждаются в максимальной конфиденциальности. Буданов пояснил, что любые чувствительные процессы, в частности, переговоры в Абу-Даби, должны происходить «в тени», чтобы избежать риска их срыва и обеспечить эффективность договоренностей.