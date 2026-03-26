Почему штормит Верховную Раду: нардепы массово прогуливают работу, а критические решения – под ударом

Верховная Рада / © Associated Press

Несколько дней украинское общество наблюдало за фоторепортажами из Верховной Рады : полупустой зал, отсутствуют депутаты, а ключевые законы не голосовались. Ведущие СМИ начали писать о кризисе в парламенте и риске срыва международного финансирования, без которого экономика и движение Украины в ЕС могут оказаться под угрозой. Депутаты массово пропускали заседание. Они публично объясняли «паралич» Рады «крушением» в монобольшинстве, политическим давлением, страхом перед проверками НАБУ и САП, усталостью, низкими зарплатами и даже готовностью сложить мандат.

Что происходит на самом деле и как дальше могут развиваться события читайте в эксклюзиве TСН.ua.

Верховная Рада на грани кризиса или нет?

Медиа уже несколько дней активно освещают политическую нестабильность в Верховной Раде. Внутренние споры превратили парламент в машину, стоящую на нейтральной скорости — законодательный орган, который должен быть двигателем государства, был заморожен.

17 марта Bloomberg сделал тревожное заявление: Украина рискует потерять критически важные миллиарды от МВФ — пакет на 8,1 млрд долларов заблокирован из-за бездействия депутатов, а дедлайн фонда не ожидает: законы должны быть приняты до конца марта. Агентство подчеркивает, что Рада должна успеть проголосовать ряд ключевых законодательных изменений в рамках новой четырехлетней кредитной программы МВФ, утвержденной в прошлом месяце. По данным Bloomberg, это яркий сигнал политической напряженности в парламенте, ставящий под угрозу работу законодательного органа и финансовую устойчивость страны.

13 марта глава финансового комитета Даниил Гетманцев прямо признал: «Совет сломался», а его бывший соратник Александр Юрченко в эфире Новости. Live подлил еще больше масла в огонь: «50–60 'слуг' написали заявления о сложении мандатов». Ярким примером стал налог на OLX — ключевое обязательство перед МВФ, 10 марта едва набравшее 168 голосов, и только 126 из них были голосами «слуг».

24 марта Рада снова не собралась. На поле остались нерешенными реформы ГБР, НКРЭКУ, программы МВФ и Всемирного банка. Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина. Но в то же время парламент демонстрирует, что в отдельных случаях способен на консолидированные действия: 10 марта 299 голосами поддержан закон о присоединении к Конвенции против подкупа иностранных должностных лиц для будущего членства в ОЭСР; 11 марта - постановление о создании новой ВСК. Антикоррупционный комитет в почти полном составе заслушал АРМА и единогласно принял обращение к правительству о взыскании задолженностей.

А это уже сна полупустой сессионный зал во время начала пленарного заседания 26 марта / © Рада

Нардепы «разводят руками»: почему Рада почти не голосовала

Радина заявляет , что депутаты не понимают, почему правительство может финансировать какие-либо социальные или корпоративные раздачи, но стесняется внести законопроект о повышении налогов для ФОТ — хотя это самое обязательство перед МВФ. «Между Советом и правительством нет ни одной «понятийки»: одни хотят быть в белом, другие — козлами отпущения, которые должны брать на себя непопулярные решения. Даже если такая договоренность существовала, она не работает из-за хаотичной коммуникации, отписок вместо конкретных ответов и игнорирования комитетских процедур», — написала она.

Другие депутаты заявляют об усталости от бесконечных приказов правительства Юлии Свириденко, возмущаются из-за невыполненных кадровых обещаний Миндоходов и публично говорят об усталости и страхе перед НАБУ. В частности, в интервью украинскому Forbes 13 марта заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец заявил: сегодня он может уверенно рассчитывать только на 111 депутатов во время голосования. По его словам, процесс сбора голосов в парламенте существенно осложнился после громких подозрений от НАБУ и САП по поводу пяти депутатов фракции. Также он утверждает, что вызовы на допросы затронули и других парламентариев, что фактически парализовало работу монобольшинства. По его словам, ситуация ухудшается и из-за внутреннего выгорания парламента: десятки народных депутатов уже рассматривают возможность сложить мандаты.

Впрочем, нардеп от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин в комментарии TСН.ua утверждает, что «паралича парламента нет — есть кризис большинства и неготовность президентской команды его признавать и исправлять».

Все фракции и группы на протяжении последней сессии нарастили поддержку решений в сфере национальной безопасности и евроинтеграции. И только „Слуги народа“ снизили. Соответственно есть два сценария — либо возобновить работу существующего большинства (и здесь его руководство демонстрирует нежелание, либо несостоятельность), либо формировать новое. Президент надеется, что по-прежнему ему удастся переложить эту ответственность на кого-то. Но это ошибка – он лидер большинства. Не Мотовиловец или Свириденко. Потому и решение за ним», — говорит нардеп.

Юрчишин решительно отвергает заявление Андрея Мотовиловца о том, что процесс сбора голосов в парламенте якобы существенно усложнился из-за громких подозрений от НАБУ и САП.

«Классическая история: кто виноват – невестка. Утверждение Мотовиловца не соответствует действительности. Депутаты в один день могут поддержать решение 300 голосами и тут же провалить другое, за которое „Слуги“ дают 111 голосов. Те, кто под следствием НАБУ, очень разно себя ведут: кто демонстрирует повышенную эффективность, кто избегает появления в Раде. А теперь по статистике. За текущий созыв открыто производство против примерно 40 депутатов. За последний период — по семи. Где сотни, которые боятся голосовать? Плюс каждое подозрение депутату подписывает генпрокурор Кравченко, назначенный большинством. Один из авторов атаки на НАБУ/САП в июле. Его большинство тоже считает агентом НАБУ? Поэтому еще раз проблема не в НАБУ, а в большинстве», — подчеркнул нардеп.

Ярослав Юрчишин от партии голос в комментарии TSN.ua опровергает и заявления Александра Юрченко от «Слуги народа» о десятках депутатов, которые якобы готовы сложить мандаты из-за усталости и низких зарплат:

Никита Потураев говорит, что такого нет. Слово против слова. Если есть заявления, могут ли их продемонстрировать? Это выглядит как очередная сплетня. Я чувствую усталость в обществе, живущем уже 14 лет в войне. Конечно, мы тоже часть этого общества и тоже истощены. Но у нас есть выбор: если измучился быть депутатом – подай заявление на стол. Для мужчин это означает присоединение к Вооруженным Силам Украины, для женщин — по желанию. Поэтому, если измучились выполнять присягу депутата, всегда есть возможность избрать более почетную службу. Наверное, именно поэтому разговоров о заявлениях больше, чем реальных заявлений», — добавляет Юрчишин.

Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк оценил последнюю пленарную неделю марта 2026 года как символ полной «парализации» Верховной Рады. Он рассказал, что предложения от комитетов даже не собирались, а ключевые программы, связанные с международным финансированием – Ukraine Facility, DPO World Bank, IMF – остались невыполненными. Железняк подчеркивает, что проблема глубже парламентского кризиса — отсутствует какая-либо координация между правительством, Верховной Радой и Офисом Президента. Попытки собрать депутатов для обсуждения решений проваливались, а состоявшиеся встречи лишь углубили хаос. По его словам, правительство и ключевые министры не демонстрируют никакой инициативы, а эффективной стратегии разрешения кризиса не существует.

По словам Железняка, корень проблемы – конфликт парадигм. Он отмечает, что «президент продолжает рассматривать депутатов как „зеленые кнопки“, которые обязаны ему всем, тогда как большинство народных избранников получили политический опыт и считают, что отработали свой срок». Отсутствие перспектив в новом политическом проекте демотивирует парламентское монобольшинство, а непрозрачные финансовые скандалы подрывают доверие к власти.

Ключевая причина парламентского кризиса — нехватка депутатов в зале, а полный разрыв коммуникации между правительством и Верховной Радой. Об этом 17 марта в интервью DW заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" и заместитель председателя финансового комитета Александр Ковальчук.

По его оценке ситуация фактически повторяет прошлогодний сценарий: международные партнеры формируют свои требования и дедлайны, правительство берет на себя обязательства, но парламент об этих договоренностях часто узнает уже постфактум — из медиа. Ковальчук отмечает: проблема не в дисциплине или посещаемости — в зале физически достаточно депутатов, а персональное голосование исключает старые практики кнопкодавства.

Более того, парламент регулярно демонстрирует способность давать 270-300 голосов. Но только тогда, когда инициативы ясны и обсуждены. Если же решения спускаются сверху без объяснений — они проваливаются. Версии о том, что на голосование влияет страх депутатов перед антикоррупционными расследованиями, Ковальчук отвергает. По его словам, аналитика показывает: фигуранты дел не изменили ни посещаемость, ни поведение во время голосования. Главный фактор — отсутствие системного взаимодействия между Кабмином и парламентом, которое фактически перестало существовать. Отдельный конфликт – налоговая политика. Правительство, по словам Ковальчука, снова возвращается к идее повышения налогов, не продемонстрировав результатов в борьбе с теневой экономикой. Парламент не готов брать на себя ответственность за новое фискальное давление, пока государство не покажет эффективность в наполнении бюджета другими инструментами. И, по признанию самого Ковальчука, единственный выход – возобновление прямого и честного диалога. Но пока его нет, Верховная Рада все больше скатывается от кризиса к «параличу».

Ярослав Юрчишин в комментарии TSN.ua заявил, что Кабмин сегодня игнорирует парламент. По его словам, правительство формирует переговорную позицию с МВФ и ЕС по чувствительным вопросам, например налогов для ФОТ, и объясняет обществу, что это требование партнеров. Однако МВФ позже сообщает, что это условие фактически предложило само правительство.

«Все это большинство узнает из печати, хотя это правительство большинства. Возникают резонные вопросы: почему под одну гребенку объединяют и честных предпринимателей, и схемщиков? А тут начинается вторая часть этого марлезонского балета: правительство по поручению президента решает раздать средства на бензин, печально известные "ебачки". И депутаты оказываются в еще более сложной ситуации: правительство нашими руками давит на бизнес, потому что нужны средства доноров, а бюджет пуст, а сам выглядит как белый и пушистый, раздавая деньги. Логично, что без взаимодействия с правительством парламент не поддержит подобные решения. Мы в одной лодке, поэтому за непопулярные решения должна быть общая ответственность. Или их просто не будет», – добавляет нардеп.

Юрчишин отметил, что парламент не блокирует то, что объяснено обществу и согласовано с ним. Если же нет возможности закрывать дыры на таможне, бороться со скрутками и злоупотреблениями, ответственность не должна переводиться на легальный бизнес, работающий по закону, особенно в условиях войны. Он также подчеркнул, что при проблемах со средствами следует обратить внимание на расходы правительства на «ебачки» и кэшбеки, а не перекладывать ответственность на добропорядочный бизнес.

Народный депутат и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в комментарии TСН.ua признал наличие проблем в парламенте, однако призвал не преувеличивать масштаб кризиса и подчеркнул, что ситуация остается контролируемой.

«Слухи о „смерти монобольшинства“ преждевременны. Да, действительно проблема есть. Причины внутри парламента и снаружи. Но я не согласен с тем, что депутаты устали. Точно не больше, чем военные, медики, учителя и другие наши сограждане. Убежден, что нам удастся обрести взаимопонимание и восстановить единство. Относительно программы с МВФ и помощи ЕС — их наличие является критическим для страны. И здесь, я уверен, мы поддержим решение с учетом потребностей украинского бизнеса, общества и армии. Однако консультации могут начаться только после того, как законопроект будет подан Кабмином в Верховную Раду. Пока этого нет», – объяснил Гетманцев.

Впрочем, в публичных выступлениях риторика самого нардепа более жесткая: он фактически констатирует глубокий «паралич парламента». Верховная Рада, по его оценке, погрязла в «политических играх» настолько, что проваливает даже технические решения, ранее принимавшиеся без дискуссий. Блокируются ключевые законопроекты по сотрудничеству с МВФ, а правительство не демонстрирует последовательности в выполнении собственных обязательств. В частности, об этом он заявил во время инвента NV — «Бизнес и евроинтеграция»:

«Можно сказать громко, что Рада сломалась. Происходящее в парламенте — это большая игра в политику. Коллеги перестали задумываться над вопросами, которые нужны государству, и начали играть в политику», - сказал глава финансового комитета.

Чем опасно, если действительно Рада не восстановится

Украина рискует потерять $8,1 млрд критически важного финансирования от МВФ из-за бездействия парламента. Депутаты уже неделями тянут время и не рассматривают необходимые законопроекты. МВФ, второй по величине донор Украины, проявляет обеспокоенность, а напряжение обостряется на фоне блокирования Венгрией и Словакией пакета кредитов ЕС на €90 млрд из-за спора по нефти. Эти два источника – ЕС и МВФ – покрывают большую часть расходов страны, и задержка с любой стороны чревата серьезным кризисом.

12 марта глава Нацбанка Андрей Пышный в комментарии Bloomberg предупредил: если Украина не получит доступа к этим кредитам, остаются всего два пути для покрытия дефицита — внутренний рынок долговых обязательств и монетизация бюджета.

"Мало что можно сделать, чтобы заменить такое масштабное финансирование", - отметил он.

Пышный также ожидает поступление денег ЕС в первые недели апреля. Дополнительное давление на экономику оказывает война на Ближнем Востоке. Кампания США против Ирана может ухудшить торговый баланс и поднять цены на энергоносители, что дополнительно чревато инфляцией. В таких условиях каждый день затягивания с принятием критически важных законов парламентом — это не только финансовые потери, но и прямой риск для стабильности страны и стратегического курса Украины в ЕС.

Евроинтеграция – еще один серьезный вызов для Украины. Страна обязалась адаптировать свое законодательство к стандартам ЕС, но принятие ключевых законопроектов затягивается. Поэтому не только тормозится движение Украины в ЕС, но и открытие финансирования через программу Ukraine Facility ставится под угрозу.

Хотя парламент декларирует поддержку европейского курса, на практике реформы буксуют. Следующий этап переговоров с ЕС требует не только принятия законов, но и их внедрения на практике. Большинство перемен зависит от решений Верховной Рады, но принять их вовремя оказывается сложно. Это не редкий случай: в конце 2025 года темпы выполнения реформ в рамках Ukraine Facility резко замедлились. Невыполнение 11 мероприятий в четвертом квартале увеличило «долг» Украины за год до 15 индикаторов – это 27% годового плана. И в первом квартале 2026-го парламент не принял ни одного закона, предусмотренного программой, покидая страну на грани промедления и риска потери международной поддержки.

Поддержка евроинтеграции среди украинцев остается очень высокой. Согласно данным социологического исследования Центра Разумкова, проведенного по заказу Киевского Форума безопасности накануне Мюнхенской конференции безопасности (13–15 февраля), 83% украинцев выступают за вступление страны в ЕС, а 71,3% поддерживают членство Украины в НАТО. По сравнению с сентябрем 2025 года поддержка обоих стратегических курсов возросла, что свидетельствует о стабильном доверии граждан к европейскому и трансатлантическому вектору развития страны.

Кроме того, парламентарии должны осознавать стратегическую цену бездействия. Украина не может позволить себе терять миллионы евро финансирования из-за невыполнения условий программы Ukraine Facility. Эти обязательства не формальность, а реальные «ступени» к членству в ЕС. От того, как быстро и эффективно парламент будет принимать необходимые законодательные изменения, зависит и финансовая стабильность, и евроинтеграционный прогресс Украины.

Нестабильность Совета также негативно влияет на доверие граждан к народным избранникам, что опасно, особенно для страны, которая воюет и имеет общими усилиями ежедневно бороться против врага. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), проведенному с 23 по 29 января 2026 года, украинцы имеют смешанное отношение к чиновникам. Результаты показывают, что почти половина респондентов (48%) считают, что среди нынешних есть специалисты, заслуживающие остаться у власти и после войны. В то же время, чуть меньше — 42% — уверены, что нынешняя власть полностью дискредитирована, и никто из ее представителей не должен оставаться у власти.

Также во время опросов в декабре 2025 только 12% доверяли Верховной Раде, а 23% доверяли правительству. Внутренняя неопределенность и взаимные обвинения могут «раскатывать» ситуацию внутри и предоставлять дополнительное поле для манипуляций противнику.

Кроме того, недавно ряд блогеров и Telegram-каналов в унисон начал активно поднимать тему блокпостов возле Верховной Рады и работы парламента. Мол: «Блокпост нужно забрать, чтобы люди пришли и смогли поблагодарить „уставших депутатов“». В этом же контексте депутат Александр Гончаренко заявил, что 25 марта в парламентском квартале якобы готовились провокации с показательным избиением нескольких «слуг». Цель этих действий, по его словам, — запугать депутатов и заставить их голосовать в соответствии с волей власти. Такие заявления и призывы не только политические скандалы. Они опасны для самих парламентариев, подрывают безопасность в парламентском квартале и расшатывают доверие граждан. В условиях войны даже локальные провокации могут превратиться в поле для информационных атак России. Для нардепов и власти важно помнить: каждое неосторожное слово или видео может стать катализатором врага и ударить по безопасности страны и самому обществу.

Как парламент собираются привести в сознание

24 марта Давид Арахамия заявил агентству "Интерфакс-Украина", что ситуация в Верховной Раде остается под контролем, а парламент работает над возвращением в привычный режим работы. Он призвал не преувеличивать проблемы и отметил, что, несмотря на трудности, продолжается системная работа по их решению. Также идет взаимодействие с правительством во главе с Юлией Свириденко с целью улучшения сотрудничества между парламентом и Кабмином.

25 марта снова казалось, что Верховная Рада не соберется. Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что на заседание многие парламентарии просто не явились. На опубликованных им фотографиях видна полупустая зала и пустая парковка перед зданием. После начала заседания Гончаренко вел стрим, где фиксировал низкую явку. Однако к 10:30 зал постепенно начали заполнять депутаты. Несмотря на сомнительный старт, в зал пришли более 300 парламентариев, что позволило продолжить работу.

В ходе заседания Совет принял несколько важных решений. Среди них законопроект о защите прав несовершеннолетних, в том числе детей, чьи родители пропали без вести. Документ облегчает оформление имущества на детей, снижает бюрократические барьеры во время сделок, разрешает в отдельных случаях не получать разрешение органов опеки и предоставляет детям-сиротам доступ к бесплатной юридической помощи. За законопроект проголосовали 285 депутатов. Нардепка Галина Янченко в своем сообщении подчеркнула, что принятие законопроекта о защите прав несовершеннолетних — пример того, что работа парламента продолжается, даже если появляются сообщения о «парламентском кризисе». «Верю, что диалог между Правительством, Офисом Президента и Парламентом будет эффективным, если это будет настоящий диалог, а не отправка токсичных инициатив в Верховную Раду в формате „поставлена перед фактом“, — добавила она.

В тот же день Верховная Рада проголосовала за несколько важных законопроектов. Среди них ратификация финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком для улучшения дорог в рамках инициативы ЕС «Пути солидарности». Парламент также принял изменения в законы о подготовке граждан к национальному сопротивлению, вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учет убытков в случае повреждения имущества.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram заявил, что парламент сталкивается с определенными трудностями, но демонстрирует готовность принимать сложные решения: «Сегодня Верховная Рада подтвердила, что может действовать в сложных условиях… Интересы государства всегда были и остаются на первом месте».

На фоне заявлений о якобы неэффективности парламента нардеп Ярослав Юрчишин в комментарии TSN.ua подчеркнул, что Рада работает регулярно и может собираться вне очереди, если это необходимо. Он добавил, что при наличии адекватных предложений от правительства и эффективной коммуникации с обществом и депутатами решения принимаются.

Однако после заявлений и продуктивного голосования уже на следующий день, 26 марта, сессионный зал был полупуст во время начала заседания. Оно стартовало с минимальным количеством депутатов, впоследствии часть народных избранников пришла с опозданием, когда работа в зале уже продолжалась.