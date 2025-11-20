Почему "Слуга народа" заговорила о новой коалиции и что происходит внутри фракции - депутат объяснил

Верховная Рада

Народный депутат от "Слуги народа" и глава Комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев объяснил, почему фракция выступила с заявлением о создании новой коалиции и правительства национальной устойчивости.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, формально монобольшинство существует, но фактически нет, а потому нужны "нестандартные политические решения".

По словам Потураева, объявить роспуск коалиции юридически невозможно, ведь фракция "Слуга народа" насчитывает 229 депутатов.

"Это коллизия: мы не можем распустить фракцию из 229 человек или монобольшинство. Де-юре она есть, хоть де-факто и нет", - пояснил депутат.

В парламентском законодательстве коалиция может формироваться только фракциями, потому для выхода из политического кризиса фракция предлагает другой подход — создание не коалиции единства, а коалиции устойчивости.

"Политического единства не будет, но объединение вокруг устойчивости возможно", - подчеркнул он.

Потураев рассказал, что руководитель фракции Давид Арахамия отнесся к предложению сдержанно, поскольку оно "достаточно радикальное".

"Когда заявление вышло, я показал его Давиду - он увидел его уже после публикации. Вопросов не ставил, потому что ничего никому навязывать не планировалось".

Депутат говорит, что задача фракции была простой — внести собственный публичный вариант действий в кризисной ситуации, поскольку время непубличных договоренностей истекло.

"Хотят - будет поддержка коллег. Не хотят - не будет. Мы предложили свой вариант выхода из кризиса".

Напомним, 19 ноября часть депутатов "Слуги народа" обнародовали заявление о необходимости создания коалиции и правительства национальной стойкости. Причиной стали антикоррупционные расследования НАБУ и САП, вызвавшие общественный резонанс.

Для возобновления доверия предлагается немедленно начать переговоры по созданию коалиции национальной устойчивости, призывая все проукраинские силы отказаться от узкопартийных приоритетов. Следующим шагом должно стать формирование правительства национальной стойкости без партийных квот и кулуарных договоренностей. Это правительство должно состоять из специалистов по безупречной репутации, ориентированных на выполнение антикризисного мандата: обеспечения обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с коррупцией.