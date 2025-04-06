Почему соглашение о ископаемых из США в новой редакции не должно быть подписано: Зеркаль объяснила

Соглашение о полезных ископаемых из США / © ТСН.ua

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Украина нуждается в межправительственном соглашении, которое определит принципы сотрудничества с США и предусматривает вопросы защиты или гарантий безопасности.

Об этом украинская дипломатка, член координационного совета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль рассказала Наталии Мосейчук в проекте «Мосейчук Podcast».

«Это соглашение (о полезных ископаемых — Ред.) невозможно переварить, которое в последней редакции. И я надеюсь, что она не будет подписана в этой редакции», — считает Зеркаль.

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Дипломатка ответила, действительно ли отказ Украины подписать соглашение о полезных ископаемых в той редакции, в которой предлагают США, значит окончательное разрушение отношений между Киевом и Вашингтоном.

«Это вопрос того, как ведутся переговоры, это вопрос того, как стороны аргументируют свою позицию. Это вопрос не о ссорах — это вопрос о дипломатическом айкидо. Это часть того, как работает дипломатия. По крайней мере, должна работать», — отмечает Зеркаль.

Она подчеркнула, что это соглашение — коммерческое и не может заключаться между государством и DFC (Международная финансовая корпорация развития США — ред.) по праву Делавера с учетом суда Нью-Йорка, который не знает, как будет внедрять свои решения на территории Украины, потому что такого механизма не существует.

«И именно это можно объяснять нашим партнерам в США. Нам нужно межправительственное соглашение, которое определит основы сотрудничества Украины и США, будет предусматривать вопрос, как будет проходить защита или гарантии», — говорит дипломат.

По ее мнению, принципы сотрудничества должно определить межправительственное соглашение. А уже после этого следующим шагом может быть соглашение, которое определяет, как будет происходить инвестирование США в разработку каких-либо минералов или чего-либо в Украине.

«Это нельзя делать без понимания, за какие деньги это будет делаться. О чем речь сейчас не идет в этом соглашении, которое есть сейчас. Там просто фиксируется какая-то мифическая сумма, предоставленная Украине, и Украина предоставит какие-то мистические доходы от новых разработок. А они не появятся, если не будет инвестиций в размере 5-10 млрд, если не придут в Украину новые технологии», — объяснила Лана Зеркаль.

Раньше в издании Politico написали, что соглашение о полезных ископаемых превратилось для Украины в политическую катастрофу.