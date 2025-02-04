Почему соглашение о металлах для США – лучшее решение для Украины: эксперт все объяснил

Если США вложат десятки миллиардов долларов и начнут добывать ресурсы, расположенные на Донбассе, они будут защищать свои инвестиции.

Потенциальное соглашение Украины с США об оружии и помощи в обмен на редкие металлы было бы лучшим решением для Киева. В частности, потому что это станет одним из элементов гарантий безопасности для Украины на будущее.

Такое мнение политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов выразил в эфире Radio NV.

Эксперт акцентировал, что наивно было бы надеяться, что президент США Дональд Трамп исключительно по своим гуманистическим соображениям будет продолжать поддерживать Украину. И именно поэтому в "Плане победы" украинского президента Владимира Зеленского был заложен пункт о редкоземельных материалах и полезных ископаемых для союзников.

Политолог отметил, что их добыча может начаться только после войны.

Несветайлов также объяснил, почему такое соглашение было бы выгодным для Украины.

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"Большинство из этих полезных ископаемых на 6 триллионов долларов находится на территории Донбасса. И если США помогут нам вернуть эти территории, разминировать эти территории, на что пойдут десятки, а то и сотни миллиардов долларов, построить там соответствующую инфраструктуру для добычи, для людей, которые предоставят рабочие места, которые сделают огромные миллиардные инвестиции, то пусть добывают. Потому что в итоге это станет одним из элементов гарантий безопасности для Украины на будущее, поскольку если Штаты инвестируют десятки миллиардов долларов и начнут добывать эти ресурсы, то они будут свои инвестиции защищать", – рассказал эксперт-международник.

"Это не будет происходить так, что пока война, начнется добыча и продажа или просто вывоз этих материалов из Украины. Если это гарантирует сейчас нам получение помощи, оружия для Украины, то это едва ли не лучшая возможность для нас", — подчеркнул Несвитайлов.

Напомним, Трамп предложил Украине соглашение: предоставление государству дальнейшей военной и экономической помощи в обмен на доступ США к редкоземельным ресурсам. Близкий к Зеленскому источник Financial Times сообщил, что слова Трампа "кажутся согласованными с "Планом победы", который ему представили осенью".