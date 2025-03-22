Почему соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США до сих пор не подписано: в СМИ назвали причину

США отказали Украине в гарантиях безопасности, которые Киев хотел получить в рамках горнодобывающего соглашения. По информации западных СМИ, в ходе переговоров Президент Владимир Зеленский настаивал на включении защиты Украины от грядущей российской агрессии в документ.

Об этом пишет BBC.

Однако Белый дом отказался, заявив, что присутствие американских компаний в секторе добычи ископаемых станет достаточным сдерживающим фактором. То есть США рассматривают экономическое присутствие как способ давления на Россию без дополнительных политических или военных обязательств.

"В итоге Зеленский уступил и согласился на соглашение без гарантий безопасности", – пишет издание.

Соглашение до сих пор не подписано: что происходит

Однако, несмотря на достигнутые договоренности, соглашение до сих пор не подписано. По данным источников, Вашингтон стремится получить более выгодные условия, прежде чем официально оформить документ.

Одной из возможных причин задержки подписания соглашения может стать попытка США получить доступ или даже контроль над украинскими атомными электростанциями.

Почему это соглашение важно для Украины и США

Горнодобывающее соглашение между США и Украиной предусматривает развитие добычи полезных ископаемых, что может укрепить экономическую независимость Украины и привлечь крупные инвестиции. Также это могло бы усилить международную поддержку со стороны американского бизнеса.

Однако отсутствие гарантий безопасности вызывает опасение, что в случае новых российских атак Вашингтон не будет обязан защищать Украину.

Какие перспективы:

Если США продолжат настаивать на более выгодных условиях, Украина может оказаться перед сложным выбором: уступить стратегические объекты или искать альтернативных партнеров.

Также открытым остается вопрос: действительно ли экономическое присутствие американских компаний сможет удержать Россию от новых агрессивных действий.

Напомним, военные США приступили к разработке системы обороны "Золотой купол", способной защитить страну от дальнобойных ракет. Белый дом заявил, что для достижения этой цели не будет жалеть финансирование, ведь это один из главных приоритетов Пентагона Дональда Трампа.

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