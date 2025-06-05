Операция "Паутина": почему союзники Кремля могут изменить свое мнение о России

Авиация РФ

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Спецоперация СБУ «Паутина», проведенная 1 июня на территории России, стала мощным сигналом не только Кремлю, но и его партнерам по миру.

Об этом отметил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в комментарии 24 канала.

По его словам, «эта операция — это настоящая оплеуха», ведь она показала уязвимость российской системы безопасности. Как следствие, у некоторых государств, в частности, стран БРИКС, может произойти «переоценка ценностей» по сотрудничеству с РФ.

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«Это значит, что покупать российское оружие не нужно — оно никакое, его нет. Они уже ничего современного не могут сделать. То, что они делают — это вчерашний или позавчерашний день», — подчеркнул дипломат.

В то же время Китай, по словам Огрызко, вряд ли изменит свою политику, ведь Пекин и Москва являются идеологическими партнерами, которые действуют в тесной связке.

«Невозможно оторвать Россию от Китая. Поэтому КНР и дальше будет оставаться союзником Кремля», — подчеркнул бывший министр.

Что известно о спецоперации «Паутна»:

Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.

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В результате которой был поражен 41 военный самолет стратегической авиации РФ. В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», Дягилево» и «Белая». Там базировалась стратегическая авиация России, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

После этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение о том, как отвечать на украинские атаки по военным аэродромам РФ лежит на Министерстве обороны.

Комментируя удары по военным аэродромам РФ, он также обвинил Украину в попытке сорвать второй раунд переговоров в Стамбуле. Но, по словам замминистра, Россия вроде бы «проявила максимальную выдержку и встреча состоялась».

Военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал это существенным ударом по россиянам — если до операции «Паутина» у врага было около 130 стратегических бомбардировщиков, то теперь было уничтожено 34% бортов, о чем заявлял глава СБУ Василий Малюк.

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