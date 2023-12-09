Почему союзники затягивают со снабжением оружия Украине: Фейгин указал на страх Запада

Фейгин, как и многие другие эксперты, склоняется к мнению, что Запад не хочет допустить поражения РФ.

В прошлом году, на волне успехов ВСУ в Харьковской и Херсонской области, Запад обещал предоставить Украине все необходимое оружие для завершения войны. Однако к весне 2023 года эта концепция коренным образом изменилась.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, журналист и правозащитник Марк Фейгин, сообщает "Эспрессо".

Фейгин отметил, что предоставлять вооружение обещали "на разных уровнях, в разном виде". В частности, обещали и ATACMS, и самолеты.

"И готовили это весеннее контрнаступление. Предыдущие планы предусматривали начало в марте, потом немного перенесли на апрель, а началось оно реально в июне. Конечно, на фоне такой позиции все прогнозы имели почву, потому что если так возьмутся и предоставят уже имеющиеся, — подчеркиваю, не надо производить, — виды вооружений с необходимым количеством боеприпасов, то, конечно, результат будет", — сказал Фейгин.

Что изменилось

По словам эксперта, впервые на Западе стали менять свою позицию в феврале-марте этого года.

"До мая сложились в позицию, что здесь не все так однозначно, мы не можем допустить краха Москвы, это приведет к печальным последствиям. И события 24 июня с походом Пригожина их убедили, что так нельзя, что они должны действовать аккуратнее, что на место Путина в случае его военного поражения могут прийти абсолютно неуправляемые фигуры, которые еще хуже Путина. Я всегда думаю: а что может быть хуже Путина", — пояснил он.

Ранее в статье Newsweek рассказали, действительно ли США хотят, чтобы Украина победила Россию и как может завершиться война.

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