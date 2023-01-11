Почему США до сих пор не передали Украине баллистические ракеты ATACMS и дроны: генерал Бен Годжес ответил

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Годжес заявил, что не знает истинной причины того, почему США до сих пор не предоставили Украине баллистические ракеты ATACMS и современные дроны, но он считает, что это может произойти.

Об этом Годжес рассказал в интервью 24 каналу.

"Это достаточно разочаровывает. Я не знаю точной причины, но знаю, что это может расцениваться как провокация и повод к дальнейшей эскалации. Мол, их могут использовать для ударов по целям в глубине России. Я вам так скажу – не соглашаюсь с таким видением", – сказал Годжес в ответ на вопрос, почему США не передают ATACMS и беспилотники Украине.

Он отметил, что США сдерживали себя еще до 24 февраля. "Якобы "если мы сделаем такое, то россияне в ответ сделают что-то другое". Однако каждый раз, как мы предоставляли Украине новое оружие, россиянам нечего было сказать в ответ, и никакой эскалации не происходило. То есть мы сдерживали сами себя – вот, мол, Россия возьмет и использует ядерное оружие, или еще что-то сделает. Поэтому этот процесс так медленно идет", — объясняет генерал.

В то же время Годжес считает, что есть вероятность, что Украина получит от США баллистические ракеты ATACMS и беспилотники.



"Но я думаю, что мы все же дойдем до той точки, когда дадим Украине то, о чем говорим. Я, конечно, не имею доступа ко всем данным и не могу вам сказать, в чем там действительно проблема", — резюмировал он.

ATACMS и беспилотники США

В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что уже в 2023 году Украина получит ракеты ATACMS дальностью до 300 км, а также современные дроны.

В субботу, 7 января, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк намекнул на шансы Украины получить от Запада танки и ракеты дальностью действия 100-200 км плюс (речь идет об ATACMS).

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что США пока боятся передавать Украине баллистические ракеты дальностью 300 км и новые беспилотники. Впрочем, политическое руководство Украины сможет найти аргументы для партнеров, чтобы получить эти ракеты и дроны.

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