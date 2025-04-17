Почему США не давали Украине ATACMS: бывший советник Байдена объяснил

Эксрадник Байдена по национальной безопасности США Джек Салливан / © скриншот с видео

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Администрация бывшего президента США Джо Байдена не предоставляла Украине ракеты ATACMS два года из-за дефицита оружия.

Такое заявление сделал экс-советник Байдена по нацбезопасности США Джек Салливан, выступая в Институте политики Гарвардской школы Кеннеди.

По его словам, администрация тогда решила в рамках помощи предоставлять Украине только необходимое, чтобы не спровоцировать обострение войны.

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«Я якобы заявил о непредоставлении ATACMS из-за страха перед Третьей мировой. Не думаю, что я когда-либо такое говорил о ATACMS.

Экс-советника Байдена по нацбезопасности США подчеркнул, что военные передали Байдену, что не рекомендуют передавать системы другой стране.

«За два года мы сделали больше. Мы сделали достаточно, чтобы предоставить Украине несколько сотен ATACMS. Это была первая часть. Вторая часть: в апреле-мае 2022 года вопрос эскалации был иным, чем в 2024 году», — добавил он.

Салливан подчеркнул, что за это время Америка многому научилась в этой войне и готова была рисковать.

«Наш подход к решениям президента базировался на понимании допустимого уровня риска при поставке Украине необходимого, избегая эскалации. Мы предоставили Украине значительное количество этих систем. Идея о том, что они оказали существенное влияние на ход войны, не подтверждается доказательствами. Многие говорят: „Если бы вы дали ATACMS, война пошла бы иначе“. Но опыт использования ATACMS Украиной на поле боя свидетельствует о том, что это не так», — подытожил он.

Ранее начальник Генштаба намекнул, использовали ли ATACMS по России.