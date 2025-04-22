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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Хотят ли США продавать Украине Patriot: Зеленский ответил

Соединенные Штаты пока не ответили на предложение Украины купить ЗРК Patriot.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Трамп блокирует поставки ЗРК Patriot Украине: что ответил Зеленский

Трамп блокирует поставки ЗРК Patriot Украине: что ответил Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию западных СМИ, что американский коллега Дональд Трамп якобы отказывается продавать ЗРК Patriot Украине.

Об этом глава государства сказал сегодня, 22 апреля, в разговоре с журналистами.

«Идущая сейчас помощь — это помощь, которую поддержал Конгресс еще год назад. Новую помощь мы пока с Соединенными Штатами Америки не могли обсуждать», — пояснил он.

По его словам, поставки «Петриотов» могут быть частью нового пакета помощи.

«Это зависит от наших договоренностей. Соединенные Штаты Америки по поводу системы «Петриот», которые мы готовы купить, еще с ответом не вернулись», — говорит Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках переговоров с РФ Украина официально не признает Крым частью России.

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