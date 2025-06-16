Почему США не поддерживают Украину так, как Израиль - ответ авторитетного эксперта WP

Соединенные Штаты Америки / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа, похоже, не собирается поддерживать Украину так как Израиль. Причины такого поведения администрации в Вашингтоне непонятны даже для опытных экспертов в международной политике.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус во время общения с читателями не смог объяснить столь разное отношение Соединенных штатов к Израилю и Украине.

Один из читателей задал вопрос, почему Трампове "never again" касается только поддержки Киева, а вот Израиль Вашнгтон поддерживает всеми возможными способами.

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"Я совершенно не могу этого объяснить. Действительно, это непонятно", - ответил колумнист.

Перед этим Игнатиус отметил, что США все же продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией.

"Украина все еще получает информацию с американских спутников и систем сбора", - написал Дэвид Игнатиус.

Отметим, что сегодня, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский, во время визита в Австрию, признал, что без помощи от США государству было бы очень сложножить и бороться за жизнь.

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Президент подчеркнул, что сейчас речь даже не идет о новой помощи, а больше о готовности Украины приобрести оборонный пакет в США. Именно об этом он хочет поговорить с президентом США во время предстоящей встречи.

Тем временем Дональд Трамп заявляет, что заставит Иран и Израиль подписать мирное соглашение. По словам американского лидера, Соединенные штаты не вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке но "могут вмешаться".