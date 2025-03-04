Почему США остановили помощь Украине без уступок со стороны России: американский эксперт ответил

Американский президент прилагал усилия, чтобы привлечь РФ к переговорам, однако использовал стимулы, а не наказание.

Президент США Дональд Трамп пытается вовлечь Украину в переговоры и согласие на определенное прекращение огня без гарантий безопасности, на что украинский лидер Владимир Зеленский не хотел соглашаться.

Об этом сказал полковник в отставке, старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Трамп также рассматривает Украину как клиента, который не проявляет достаточного уважения к своему патрону", — сказал Канчиан.

Он добавил, что американский президент также прилагал усилия, чтобы привлечь Россию к переговорам, но использовал стимулы, а не наказание, например, приостановив наступательные кибероперации.

Напомним, ранее советник президента США Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что окончание войны потребует территориальных уступок со стороны Украины и уступок со стороны России по гарантиям безопасности. В то же время конкретно, в чем именно РФ и Украина должны уступить, не сказал.

Тем временем 4 марта 2025 года американский президент приказал приостановить всю военную помощь Украине. Пауза наступила после его спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

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