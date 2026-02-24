Почему США поддерживают контакты с Россией во время войны в Украине: Уиткофф объяснил

Стив Уиткофф / © Associated Press

Успех мирных переговоров зависит от налаживания положительных отношений с обеими сторонами конфликта. По указанию Дональда Трампа американская сторона поддерживает постоянный диалог как с Киевом, так и с Москвой.

Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время специальной встречи YES в Киеве 24 февраля 2026 года.

Новая стратегия медиации США

Уиткофф подчеркнул, что администрация Трампа изменила подход к переговорам по сравнению с предшественниками, сделав ставку на прямые контакты высокого уровня с российским руководством. Он отметил, что без понимания позиций обеих сторон невозможно найти компромиссное решение.

«Мы никогда не договоримся, если не узнаем позиции обеих сторон, если не наладим хорошие отношения с обеими, чтобы иметь нормальную коммуникацию. Я считаю важным подходить к переговорам или медиации так, чтобы давать людям слово, слушать их мнение, а затем пытаться найти решение», — объяснил дипломат.

Детали переговоров в Абу-Даби

Спецпосланник раскрыл подробности недавних раундов в Абу-Даби, где проходила «очень тесная коммуникация». Стороны работали в формате отдельных групп, обсуждая не только вопросы безопасности, но и будущую экономику.

«Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — добавил Уиткофф.

Дипломат подчеркнул, что личное разочарование Дональда Трампа продолжительностью войны и тяжелая ситуация этой зимой заставляют США усиливать давление на участников процесса.

«Так многие страдают, и я это чувствую. Это то, что двигает президентом Трампом. Даже если он разочарован, он хотел бы видеть соглашение — это то, что позволяет ему продолжать давить на нас, чтобы мы возвращались за стол переговоров», — отметил Уиткофф.

Последние новости о мирных переговорах Украины-США-России

Напомним, ранее Стив Уиткофф заявлял, что в ближайшие десять дней может состояться трехсторонняя встреча делегаций Украины, России и США с участием представителей команды Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую трехстороннюю встречу Украины, США и РФ. Она может состояться в течение недели или 10 дней.

Кроме того, руководитель ОПУ Кирилл Буданов отмечал, что новый раунд встреч между Украиной и РФ может состояться уже на этой неделе — 26-27 февраля. Этот момент, предполагает он, может стать решающим: либо стороны найдут общий язык для мира, либо боевые действия не прекратятся.