Почему США выгодно помогать Украине в войне: Ющенко назвал неожиданную причину

По его словам, один из ключевых моментов предвыборной кампании в США – это война в Украине и в Израиле.

Соединенным Штатам выгодно помогать Украине в войне, прежде всего, из-за экономического фактора.

Как война в Украине может оказать положительное влияние на американскую экономику, пояснил третий президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор Ющенко в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

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"Мне очень нравится, что в крупнейшей стране мира украинская война против московской оккупации попала в повестку дня как один из внутренних вопросов великой Америки. Более того, этот вопрос созвучен с вопросом ситуации на Ближнем Востоке", — отметил Ющенко.

По его мнению, президент США Джо Байден "грамотно определил системные цели" и показал американцам, почему украинский вопрос выгоден для них. Байден отмечает, что речь идет об инвестициях в американскую оборону и безопасность.

Ющенко напомнил, что в 1940-1941 годах, когда началась Вторая мировая война, была самая высокая динамика ВВП США, от 12 до 16%.

"Когда в Европе шла война, американская экономика, особенно милитарная, получила самые большие вливания. Президент Байден не устает говорить о том, что мы сейчас продуктивные живые финансы вкладываем в американскую экономику. Это рабочие места, это динамика, это налоги. Вооружение и запасы на складах, которые произведены много лет назад, а то и десятки лет, мы отдаем Украине, помогая украинскому фронту", – говорит третий президент Украины.

По его словам, один из ключевых моментов предвыборной кампании в США – это война Украины с Россией и Израиля с террористическими организациями.

"Это один из очень важных компонентов победы американского президента. Я думаю, это хорошо понимает и Демократическая, и Республиканская партии", – подытожил Ющенко.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США благодаря помощи Украине увеличила свою экономику.

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