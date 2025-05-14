Почему Стамбул?: Подоляк ответил, для чего Путину переговоры в Турции

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин хотел перехватить инициативу по переговорам с Украиной, потому что достаточно жестко изменилась риторика американской стороны. В США совсем по-другому оценивают Россию и ее неготовность к завершению войны.

Об этом сказал 14 мая в эфире телеканала FREEДОМ советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

Он напомнил, что усиление ракетных и дроновых ударов по гражданской инфраструктуре Украины со стороны РФ происходило именно тогда, когда США приступили к переговорному процессу с Россией. Ведь в течение этого времени Москва, напротив, вместо того чтобы демонстрировать волю к прекращению войны, увеличивала удары именно по гражданскому населению Украины.

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10 мая лидеры ЕС и Британии пришли к выводу, что Россию нужно принуждать к окончанию войны. А сделать это можно, если будет консолидировано санкционное давление (санкции ЕС, США и не входящие в Евросоюз страны, а также Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии).

«С другой стороны, необходимо наращивать военные поставки. Их формат не важен: покупка или оружие и техника будут передаваться в рамках тех или иных программ Украине. Вот это все 10 мая было заявлено. Мы видели абсолютно выразительную позицию европейских партнеров. И соответственно увидели присоединение к этой позиции Трампа», — отметил Подоляк.

Также следует учитывать, что неожиданно для России поступило заявление официального представителя МИД Китая, поддержавшего предложение о безусловном прекращении огня.

«Все это заставило Россию, субъекта Путина, вернуться в игровую конструкцию, когда они затягивают время, но демонстрируют готовность к переговорному процессу. Вот для того чтобы перехватить информационную инициативу, Путин вышел со своим заявлением, совершенно не ожидая четкой реакции со стороны Украины», — сказал спикер.

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Подоляк также отметил, что Путин продолжает настаивать на том, что были начальные переговоры в Стамбуле в 2022 году, и якобы нужно их продлить с того же уровня. Однако это совсем не так.

«Это не так: эти переговоры были в другой ситуации. Она выглядела так. Россия только начала полномасштабное вторжение, консолидированной поддержки Украины в тот момент не было. Напомню, это был март-апрель 2022 года. Российские войска тогда находились и в центральной части Украины, в частности, в Киевской области, и Сумской, и в Харьковской, и в Черниговской областях. И, конечно, тогда это были одни условия, а сейчас, после трех лет войны, мягко говоря, все, что проговаривалось в Стамбуле в 2022 году, умерло», — подчеркнул советник главы ОПУ.

Но Путин этого не понимает, у него логика совсем другая, — дополнил он.

«Украина ведет эффективную борьбу, она выгнала войска России из ряда украинских регионов, уничтожила гигантское количество живой силы и техники противника. Соответственно, Россия даже близко не достигла тех целей, которые ставила перед своим вторжением, и не может их достичь», — подчеркнул Подоляк.

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Плюс у Украины сегодня есть объемная консолидированная партнерская поддержка, сформированы соответствующие коалиции, дополнил гость эфира.

«Поэтому соответственно вот эти переговоры в Турции, возможны переговоры, в понимании Украины, в понимании США и в понимании Европы, совсем другие, чем в понимании страны-агрессора. Диспозиции сторон совсем другие. И Путин, якобы согласившись на эти переговоры, совершенно точно не ожидал того, что будет дальше», — считает Подоляк.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже анонсировал хорошие новости по поводу войны РФ против Украины в ближайшие дни.

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