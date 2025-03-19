Почему страны ЕС призывают Брюссель ускорить вступление Украины: Politico назвал причину

Украина существенно продвинулась в реформах, поэтому Брюссель должен принять решение, которое позволит Киеву как можно скорее присоединиться к ЕС.

Топдипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились в Евросоюз, требуя разработать четкую дорожную карту для вступления Украины.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на официальное письмо дипломатов.

"Настало время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", — отмечается в обращении.

Обращение европейских дипломатов состоялось на фоне растущих разногласий между Европой и администрацией Дональда Трампа, а также неоднозначной позиции Брюсселя по поводу дальнейших шагов в евроинтеграции Украины.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что вступление Украины возможно до 2030 года, но страны Балтии и Северной Европы требуют более быстрых действий.

"Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах – теперь пора мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине сделать это”, – говорится в письме.

В то же время дипломаты подчеркнули, что процесс расширения ЕС должен быть предсказуемым, а двусторонние споры не должны блокировать прогресс в переговорах.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский резко высказался относительно позиции Венгрии, препятствующей началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

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