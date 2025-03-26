Почему Трамп больше не говорит о скором окончании войны: политолог УКУ ответил

Президент США Дональд Трамп больше не говорит о скором окончании войны, а поднимает тему локального прекращения огня, в частности, относительно объектов энергетики.

Об этом " 24 Каналу " сказал политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

По словам эксперта, риторика по завершению войны совсем исчезла. О вопросе завершения войны речь не идет.

"В риторике Трампа даже по разным интервью присутствует риторика, насколько плохо влияет эта война. Но как о задаче себе, как задаче с переговорщиками не говорится. Классика челночной дипломатии", — сказал Шеренговский.

Челночная дипломатия состоит в том, чтобы общаться с разными сторонами конфликта. В результате достигаются общие мелкие договоренности, а также обнародуются только общие формулы, чтобы затем переходить в общую позицию.

"Мы видим, что ничего общего не формируется. Есть какие-то общие формулы. Даже Белый Дом выдает два отдельных документа, которые касаются Украины, России. Россияне еще что-то отдельное заявляют. МИД Украины еще что-то отдельное заявляет", – отметил эксперт.

Пока, по его словам, стороны работают над узкими вопросами. Они важны, однако это не об общем конструктиве по прекращению войны.

Напомним, после переговоров в Саудовской Аравии США и РФ, а также США и Украины о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергообъектам, Великобритания призвала Кремль немедленно согласиться на безусловное прекращение огня с Украиной.

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