Почему Трамп хочет встречи Зеленского с Путиным — действительная причина
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, какую политическую выгоду хочет извлечь Трамп из встречи Зеленский-Путин.
Переговоры между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным являются элементом стратегии Дональда Трампа. Для действующего президента США это особенно важно в преддверии промежуточных выборов в 2026 году.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об этом Radio NV.
По словам Климкина, даже если встреча не принесет конкретных результатов, сам факт ее проведения станет для Трампа небольшой политической победой. Это позволит ему продемонстрировать, что только он способен заставить Киев и Москву начать прямой диалог, пусть даже символический.
«Трамп хочет показать, что кроме американо-российского направления, появился еще и украинско-российский трек, и он был начат именно при его посредничестве», — пояснил дипломат.
Климкин отметил, что переговоры в Стамбуле нельзя считать подлинным политическим диалогом, однако они имели гуманитарное значение. В то же время, ожидать реальных прорывов от встречи Зеленского с Путиным сложно.
По его мнению, Трамп не настолько наивен, чтобы верить в скорейшее достижение масштабных договоренностей. Однако для него важно создать картинку активного процесса и показать избирателям, что он способен влиять на Кремль.
«Демонстрация готовности Украины к разговору для него критическая. Если Трамп покажет хотя бы минимальный результат в нынешнем политическом сезоне — это плюс. Но главная задача для него — предъявить перед промежуточными выборами. Иначе он рискует стать объектом жесткой критики», — подытожил Климкин.
Напомним, президент Украины Зеленский сообщил о гарантиях безопасности. Он считает, что реальный шанс окончить войну есть. Президент сообщил, что в ближайшие дни будут объявлены гарантии безопасности для Украины от США и Европы.