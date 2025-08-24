Что является элементом стратегии Дональда Трампа / © Associated Press

Переговоры между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным являются элементом стратегии Дональда Трампа. Для действующего президента США это особенно важно в преддверии промежуточных выборов в 2026 году.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об этом Radio NV .

По словам Климкина, даже если встреча не принесет конкретных результатов, сам факт ее проведения станет для Трампа небольшой политической победой. Это позволит ему продемонстрировать, что только он способен заставить Киев и Москву начать прямой диалог, пусть даже символический.

«Трамп хочет показать, что кроме американо-российского направления, появился еще и украинско-российский трек, и он был начат именно при его посредничестве», — пояснил дипломат.

Климкин отметил, что переговоры в Стамбуле нельзя считать подлинным политическим диалогом, однако они имели гуманитарное значение. В то же время, ожидать реальных прорывов от встречи Зеленского с Путиным сложно.

По его мнению, Трамп не настолько наивен, чтобы верить в скорейшее достижение масштабных договоренностей. Однако для него важно создать картинку активного процесса и показать избирателям, что он способен влиять на Кремль.

«Демонстрация готовности Украины к разговору для него критическая. Если Трамп покажет хотя бы минимальный результат в нынешнем политическом сезоне — это плюс. Но главная задача для него — предъявить перед промежуточными выборами. Иначе он рискует стать объектом жесткой критики», — подытожил Климкин.

Напомним, президент Украины Зеленский сообщил о гарантиях безопасности. Он считает, что реальный шанс окончить войну есть. Президент сообщил, что в ближайшие дни будут объявлены гарантии безопасности для Украины от США и Европы.