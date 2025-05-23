Почему Трамп до сих пор не ввел новые санкции против России

Марк Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио убеждает президента Дональда Трампа ввести санкции против России на фоне срыва переговоров по прекращению огня в Украине. Однако президент США пока сомневается.

Об этом пишет New Lines Magazine со ссылкой на источники.

«Рубио почти каждый день упоминает о санкциях. Он хочет, чтобы Конгресс рассмотрел законопроект о новых санкциях в отношении России сенатора Линдси Грэма, поскольку у него большинство в Сенате, защищенное от вето, и это сорвет любую перезагрузку отношений с Москвой», — отмечают журналисты издания.

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Однако Трамп неохотно идет на введение дополнительных санкций США, хотя, как сообщала газета The Wall Street Journal, он наконец признал европейцам, что Путин не желает прекращать войну, считая, что выиграет ее.

Напомним, ЕС одобрил свой 17-й пакет санкций против России, нацеленный на около 200 судов теневого флота.

Как сообщила ранее высокопоставленный чиновник Евросоюза на брифинге в Брюсселе, речь идет о более чем 130 отдельных санкциях, в том числе против российского военно-промышленного комплекса, «теневого флота» и его пособиях, поставщиках России санкционных товаров из третьих стран, а также распространителях пропаганды и дезинформации. После этого количество юридических и физических лиц в санкционном списке ЕС в целом превысит 2500, а судов — 300.

В рамках 17-го пакета к санкционным спискам добавляются 75 новых людей и компаний, а также около 200 судов «теневого флота» РФ, в рамках санкционного режима за гибридную деятельность против стран Запада вводятся секторальные меры, а также индивидуальные санкции против 27 человек и компаний в РФ, а в пределах санкций России.

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Тем временем глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже готовит следующий масштабный пакет санкций против России. Эти меры пока не одобрены Советом ЕС, но министры иностранных дел обсудят их на своем заседании в Брюсселе.