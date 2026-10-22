Почему Трамп играет на стороне Путина: эксперт назвал три возможных рычага влияния Кремля

Путин может держать Трампа на крючке: политолог назвал возможные причины / © Associated Press

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Решения президента США Дональда Трампа в пользу России могут объясняться наличием у российского диктатора Владимира Путина прямых рычагов влияния — от компромата в «файлах Эпштейна» до коррупционных финансовых схем.

Такое мнение в эфире«Киев 24» высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

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По словам эксперта, в США все чаще обсуждают вероятную причастность российских спецслужб к делу Джеффри Эпштейна, по которым Кремль мог получить чувствительный компромат на американского лидера.

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«В Соединенных Штатах тоже достаточно много людей об этом говорят, о файлах Эпштейна. Давайте вспомним эту историю, когда их начали раскручивать. Там оказался след ФСБ, поскольку многие люди, которые сотрудничали с ФСБ, были интегрированы. Сам Эпштейн имел связи с Россией, имел российские деньги. И, видимо, имел возможность, ну, скажем так, помогать в России записывать (компромат — Ред.) все, что там есть. А многие говорят, что там может быть действительно по Трампу реальное уголовное преступление», — говорит аналитик.

Вторым моментом Леонов называет деньги — финансовые интересы окружения Трампа и использование криптовалюты, которая считается удобным инструментом для скрытого финансирования.

В качестве примера Леонов привел внезапное обогащение спецпосланника Стива Уиткоффа на 100 миллионов долларов в криптоактивах. Эксперт напомнил, что РФ входит в пятерку мировых лидеров по объемам сделок с криптовалютой, что создает идеальные условия для скрытого подкупа.

«Давайте вспомним Уиткоффа, который вдруг обогатился на 100 миллионов долларов на крипте. А крипта — это идеальный вариант россиян для того, чтобы давать взятки. И, по существу, Россия входит в пятерку стран, которые как раз работают с криптой», — объясняет Леонов.

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Третий фактор, по мнению эксперта, это желание Трампа победить на выборах и надежду на помощь Путина в этом. По данным издания Bloomberg, российский сценарий на выборах в США может включать попытки манипуляций, фальсификаций и даже экстремальные меры, например попытки введения военного положения.

«Очевидно, Трамп зависим от Путина, и Путин может влиять на Трампа, потому что все, что сейчас делает американский президент, на самом деле это столь контроверсионно по отношению к его партии. Я, например, не верил, что это может произойти во время избирательной кампании, потому что Трамп просто топит Республиканскую партию», — подытожил Александр Леонов.

Напомним, Минюст США опубликовал на своем сайте миллионы новых файлов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. В документах упоминается имя Дональда Трампа.

Обнародованные Министерством юстиции США документы раскрыли эпизод с несовершеннолетней девушкой в отношениях Дональда Трампа и осужденного секс-преступника Джеффри Эпштейна.

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