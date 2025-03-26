Почему Трамп избегает пункта об ответственности за нарушение режима тишины: у Зеленского ответили

Американский президент Дональд Трамп осознает стратегию России в переговорном процессе и понимает, что Кремль тянет время, следовательно, избегает пункта об ответственности за нарушение режима тишины в войне.

Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии YouTube-канала " РБК-Украина ".

"Надо дать время США, чтобы они поняли, что без инструментов принуждения, только с инструментом под названием "пряник", ну мы сейчас о тульском прянике для России, если только этот инструмент будут использовать, то из РФ ничего они не получат", — сказал Подоляк.

Между тем, западные СМИ, в частности Politico, пишут, что Дональд Трамп ослабил позиции Украины на переговорах с Россией и называют конкретные шаги. Там также напоминают встречу Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, где президент США заявил, что Украина "нет карт", признавая стратегическую уязвимость Киева на фоне войны на истощение.