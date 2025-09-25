Почему Трамп изменил позицию относительно войны в Украине: в МИДе раскрыли, стоит ли ожидать сдвига

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица считает, что смена риторики президента США Дональда Трампа , заявившего, что Украина может отвоевать все свои территории, является результатом «кропотливой ежедневной работы» украинской стороны.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу" в среду, 24 сентября.

Сергей Кислица подчеркнул, что внешняя политика не развлечение, и к ней не стоит подходить, «как к просмотру сериала на Netflix».

«Я понимаю, что многие подходят к внешней политике, как к просмотру сериала на Netflix — что должен быть конец сезона, happy end или затравка на следующий сезон. То, с чем мы имеем дело — это не сериал на Netflix, а очень кропотливая ежедневная работа», — заявил Кислица.

Он подчеркнул, что эволюция украинско-американских отношений в течение последнего месяца наглядно доказывает, что ни одно громкое заявление на мировой политической арене не было сделано случайно.

"Я могу со всей ответственностью сказать, что те заявления, которые мы услышали вчера из Нью-Йорка, не стали результатом какого-то спонтанного эмоционального всплеска со стороны американского лидера", - подчеркнул Кислица.

Заместитель министра отметил, что украинская сторона, которая держалась очень последовательной и принципиальной позиции, многое сделала на разных уровнях: от президента Владимира Зеленского, который проводил встречи и телефонные разговоры с американским лидером, до министра иностранных дел Андрея Сибиги и руководителя ОПУ Андрея Ермака, который координирует работу советников по национальной безопасности. со своими контактами. Он также отметил важную работу премьер-министра Юлии Свириденко в экономической сфере.

Таким образом, то, что произошло, является, по мнению Кислицы, результатом переоценки американским лидером всего, что было достигнуто или произошло в последние месяцы. В то же время дипломат предостерег от чрезмерного оптимизма по поводу мгновенных радикальных сдвигов.

«Насколько это будет иметь практические последствия? Пока будет безответственно говорить, что без дополнительной работы мы добьемся каких-то суперрадикальных сдвигов, потому что остаются в работе переговоры как с европейцами, так и с Соединенными Штатами по пакету гарантий безопасности. Также постоянно продолжаются наши экономические и финансовые переговоры», — подытожил Сергей Кислица.

Напомним, украинский дипломат и политик Роман Бессмертный считает, что к заявлениям Трампа следует относиться очень осторожно . По его мнению, причиной такого "мягкого" заявления Трампа является не изменение стратегического курса, а личные эмоции и результат последней встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН.