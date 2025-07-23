Почему Трамп изменил позицию по Украине: Буданов назвал неожиданные факторы

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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На изменение позиции президента США Дональда Трампа относительно помощи Украине повлияли, в частности, дипломатические контакты украинской стороны с его окружением.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов в интервью Kyiv Post.

Он отметил, что позиция каждого человека "меняется под влиянием обстоятельств или новой информации".

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"На это может повлиять множество факторов", - отметил Буданок.

Руководитель ГУР отметил, что на решение президента США можно и нужно влиять "через дипломатию, через контакты в его окружении".

"И именно это повлияло на эволюцию его позиции по вопросу помощи Украине. Недавно был найден баланс между интересами Украины и США", - пояснил он.

По словам Кирилла Буданова, в администрации Трампа есть люди, которые считают, что США делают недостаточно для помощи Украине.

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"В этом смысле прежде всего можно назвать госсекретаря США Марко Рубио, а также специального представителя президента США Кита Келлога. Их позиция абсолютно понятна - помощь Украине является частью национальных интересов США. Поэтому она должна продолжаться и увеличиваться как количественно, так и качественно", - уточнил он.

При этом глава ГУР считает, что позиция Дональда Трампа никогда не была откровенно антиукраинской.

"Он [Дональд Трамп] никогда не был противником Украины. Нельзя забывать, что первые партии американского оружия были получены именно во время его первого срока", - напомнил он.

Буданов считает, что президент США будет действовать прежде всего в интересах своей страны, но его позиция относительно войны в Украине должна быть "разумно проукраинской".

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Напомним, ранее член Палаты представителей США республиканец Дон Бэкон заявил, что на более жесткие заявления президента Дональда Трампа относительно войны России против Украины могла повлиять его жена - первая леди Мелания Трамп