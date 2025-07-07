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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Почему Трамп изменяет подход к войне в Украине — объяснение экс-помощницы президента США

Президент США до сих пор не знает, как закончить войну в Украине — все обещания остаются без изменений.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Сейчас складывается ситуация, указывающая на то, что президент США Дональд Трамп отложил куда подальше мысли об Украине.

Об этом сказала бывшая специальная помощница президента США Трампа по Европе и России Фиона Хилл в эфире телемарафона.

«Видите, как президент бежит дальше: он был зациклен на Иране, на переговорах с ним, то появляются другие темы, и он снова хочет быть привлеченным лично. И впечатление, что он откладывал куда подальше мысли об Украине. То есть не то, чтобы он теперь забыл, что Украина существует и что война продолжается, просто это всегда так с президентом Трампом», — сказала она.

«По-моему, это его личное понимание того, как торговаться с Путиным. И его собственное понимание, что такое сила», — добавила она.

Напомним, Трамп заявил, что не уверен, сможет ли он закончить войну России против Украины. В то же время он добавил, что прекращение российско-украинской войны является приоритетом: «Да, я бы хотел, чтобы это произошло».

Также президент США в очередной раз обвинил в сложившейся ситуации своего предшественника Джо Байдена.

«Мы помогли многим странам. Ситуация в Украине — это дело Байдена. Это не дело Трампа. Я пытаюсь ее завершить», — отметил он.

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