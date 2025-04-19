Почему Трамп может отказаться от Украины: нетерпеливость или игра на грани - The Times

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время выйти из мирных переговоров по прекращению войны в Украине, если не увидит реальный прогресс со стороны Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что «Трамп не будет ждать вечно».

Об этом пишет The Times.

Известно, что после вступления в должность Трамп обещал остановить войну к Пасхе и назначил ответственным за переговоры своего союзника Стива Виткоффа — бизнесмена и спецпредставителя США на Ближнем Востоке. Однако реальных сдвигов за три месяца добиться не удалось. Президент РФ Владимир Путин затягивает процесс, а недавно его представитель сообщил о завершении временного перемирия, которое касалось обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Реклама

На этом фоне растет недовольство Трампа действиями Киева. Во время встречи с Джорджей Мэлони президент США заявил, что не доволен ни Зеленским, ни другими участниками процесса. Он также публично обвинял Украину в начале войны, хотя позже частично откатился от своих слов.

Между тем, США временно прекратили передачу разведданных Украине, что сразу отразилось на способности ВСУ защищаться от ракетных атак. Запасы систем ПВО Patriot стремительно уменьшаются, а новые поставки пока не предусмотрены.

Если Трамп действительно решит свернуть переговоры, это может серьезно ударить по позициям Украины на фронте, ведь Кремль ужесточает обстрелы и рассчитывает на военные успехи уже в этом году.

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп может сорвать переговоры, а его команда не готова предложить альтернативу.