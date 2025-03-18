Почему Трамп может прекратить поддержку Украины: Кулеба предлагает "трезвый взгляд"

По мнению дипломата, внешняя политика США во многом зависит от того, во что лично верит действующий президент.

Реальная угроза ядерной войны может послужить основанием для прекращения поддержки Украины со стороны США.

Об этом рассказал украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Рамине Эсхакзай.

"Почему Америка поддерживает Украину, очень хороший вопрос. Это зависит от того, каких взглядов придерживается конкретный президент Соединенных Штатов. Если он верит в то, что важно останавливать оппонентов Америки где бы то ни было в мире, потому что, если они там победят, то они придут за Америкой и будут ущемлять их интересы везде и тогда. важные, тогда смысл поддерживать Украину. Но если президент Соединенных Штатов во все это не верит, тогда смысл поддерживать Украину теряется», – пояснил эксминистр.

По мнению Кулебы, предыдущий президент США Джо Байден в это верил, а действующий американский президент Дональд Трамп в это не верит.

"Поэтому он [Трамп – ред.] не понимает, зачем ему поддерживать Украину. Но здесь есть последняя важнейшая на самом деле деталь: вся американская внешняя политика построена на принципе того, что надо избегать ядерной войны. Поэтому если Россия говорит "или я забираю Украину, или я использую ядерное оружие". – заметил дипломат.

Дмитрий Кулеба добавил, что такая позиция Трампа и вообще Соединенных Штатов чрезвычайно болезненный факт для осознания, но украинцам "нужно смотреть на это все трезво".

Напомним, по мнению Кулебы, Трамп и его наследники останутся в США надолго. США не изменились, прямо сейчас все увидели их вторую половину населения – консервативную и сосредоточенную на себе. Именно эти американцы и привели в президентство Дональда Трампа.

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