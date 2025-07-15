Почему Трамп наконец-то решил усилить давление на Путина: WP назвало три неожиданных причины

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Первоначально президент США Дональд Трамп надеялся, что ему будет легко убедить своего друга Владимира Путина остановить войну. Впрочем, этого не вышло. На фоне разочарования фюрером американский лидер решил кардинально изменить собственную риторику.

На это было несколько причин, сообщили источники журналисту Дэвиду Игнатиусу, пишет The Washington Post.

По словам источника, знакомого с обсуждениями, у Трампа было по меньшей мере три веские причины, чтобы пойти на эскалацию:

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Первая: Трамп считал, что Путин не уважает его, притворяясь готовностью к миру, но игнорируя призыв к прекращению огня.

Вторая: Трамп увидел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет «Томагавк» против Ирана.

Третий: Трамп считал, что Путин будет вести переговоры только при угрозе применения большей силы.

«Как любят говорить россияне, Трамп решил „эскалировать, чтобы деэскалировать“. Трамп сделал правильный выбор, признав, что Путин не пойдет на уступки без большего давления. Но президент также избрал курс эскалации, риски которого неизвестны», — пишет автор статьи.

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Он также отмечает, что единственный вопрос, на который Трамп не хотел отвечать на заседании в Овальном кабинете, был: «Если Путин решит продолжить эскалацию, насколько далеко вы готовы зайти в ответ?».

«Не задавайте мне такого вопроса: „Как далеко? Я просто хочу урегулировать войну“», — резко заявил американский президент.

Игнатиус отмечает: если Трамп сможет заставить эту новую кампанию давления сработать, он может заслужить известную Нобелевскую премию, «но на пути к миру может быть еще больше динамита».

Напомним, на днях Дональд Трамп выступил с жестким ультиматумом диктатору Владимиру Путину. Он пригрозил ввести не менее 100-процентных пошлин против главных торговых партнеров России, если «фюрер» не согласится на мирные переговоры в течение 50 дней.

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Кроме того, президент США еще раз заявил о своем разочаровании российским «фюрером». Впрочем, добавил, что отношения с диктатором еще не закончил. Трамп рассказал, что «работает над тем», чтобы остановить кровопролитие в Украине.

Дата публикации 20:17, 14.07.25 Количество просмотров 120 Судьбоносное заявление Трампа! 17 Patriot для Украины и жесткая угроза Путину!