Почему Трамп не дает оружие Украине напрямую: в Белом доме объяснили обходную схему

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Решение президента США Дональда Трампа поставлять оружие Украине через посредство европейских союзников имеет сложную политическую и экономическую логику.

Об этом пишет издание CNN.

Вместо того чтобы напрямую передавать вооружение Киеву, Трамп настаивает на схеме, при которой США производят системы, но оплачивают их страны НАТО. Такой подход, по словам чиновников, позволяет избежать критики внутри США, ведь формально Трамп не нарушает свое предвыборное обещание уменьшить американское участие в войне.

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В то же время схема обещает Соединенным Штатам значительные доходы: только одна система Patriot стоит около миллиарда долларов, и президент США уже откровенно хвастался выгодой для экономики своей страны.

Чиновники также указывают на практические преимущества: если системы уже находятся на складах европейских союзников, то их можно значительно быстрее передать Украине, чем ждать транспортировки из США или запуск новых производственных линий.

Кроме того, в Вашингтоне считают, что этот шаг имеет политический сигнал.

"Он серьезно разочарован Путиным", - сказал один из высокопоставленных чиновников. — Он хочет показать, что серьезно настроен прекратить войну, и, возможно, это заставит Путина согласиться на переговоры.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Украина получит "огромное количество" военной техники по новой схеме снабжения, предложенной президентом США Дональдом Трампом. По словам Рютте, Вашингтон обеспечит производство вооружений, но будут оплачивать его европейские союзники.