Почему Трамп не дает Украине "Томагавки": эксперт объяснил

Накануне Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, в частности, о войне в Украине. Он сказал, что «последней капли» в США по отношению к России нет, и добавил: «Надо дать побороться». Также он подтвердил, что Украина не получит «Томагавки», а конфискацию российских активов США не обсуждают.

Эти события прокомментировал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он призвал не воспринимать эти заявления буквально. По его словам, Трамп не может влиять на активы, замороженные в других странах.

«Если говорить об активах, замороженных в США, они значительны. Тема никуда не исчезнет и рано или поздно вернется», — отметил дипломат.

По словам Огрызко, для Трампа ключевым остается не стратегия или ценность, а выгода.

«Если он уверен, что с Россией можно будет заработать, то это будет сдерживать его до последнего. Пока РФ не развалится, он будет искать возможности для прибыли», — подчеркнул эксминистр.

«Сегодня он говорит одно, завтра другое», — заметил Огрызко. 21 ноября должно стать тестом для Трампа — тогда станет ясно, заработают ли объявленные им санкции.

По словам украинского дипломата, Россия может ощутить серьезный экономический удар: «Бюджет нарисован на бумаге, промышленность тормозит, денег нет». Поэтому любое ужесточение санкций становится болезненным для Москвы.

Огрызко также прокомментировал заявления Путина о возможных ядерных угрозах. По его словам, Трамп ответил в привычной манере: «У меня тоже есть ядерное оружие». Дипломат отмечает, что такая риторика Кремля уже не производит ожидаемого эффекта.

«Европа может испугаться, но не Трамп. Даже Макрон и Британия давно заявили: у них тоже есть ракеты. Так что 'ядерная карта' Путина теряет силу», — резюмировал он.

Новые заявления Трампа показывают: политика выгоды и прагматизма может стать доминантной линией будущей администрации США. Для Украины это сигнал готовиться к самостоятельным решениям и усиливать дипломатическое давление на Вашингтон.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что для него не существует «последней капли», доказывающей, что Путин не готов закончить войну. По мнению американского лидера, «иногда нужно дать им драться», отметив, что война тяжела для обеих сторон. Трамп также добавил, что раньше ему казалось, что разрешить конфликт будет легче.