Почему Трамп не оказывает давления на Путина: газета The Telegraph объяснила

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Война в Украине продолжается, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа закончить по крайней мере до Пасхи. Американский лидер не видит необходимости давить на Кремль – хотя тот террористически убивает ракетами мирное украинское население.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Российская армия ударила ракетами по Сумам в Вербное воскресенье и унесла жизни не менее 35 человек. Трамп назвал атаку "ошибкой". Заявление главы Белого дома вызвало возмущение в Украине из-за его очевидной готовности идти навстречу российскому лидеру, что бы он ни делал.

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"Это очень тревожное заявление, которое одновременно поощряет Путина продолжать зверства и демонстрирует, что кто-то в окружении Трампа продвигает российские нарративы", - заявил глава Комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко.

В The Telegraph считают: правда состоит в том, что нет необходимости в том, чтобы кто-то другой принял сторону России. Трамп, похоже, с удовольствием делает это сам.

"Он прав, говоря, что война должна прекратиться, а прекращение огня - это единственный путь к миру. Но, похоже, он хочет заключить соглашение любой ценой для Украины и с небольшими уступками со стороны Кремля", - отмечает издание.

Авторы статьи считают, что очевидное стремление Трампа договориться с Москвой омрачает ему глаза на необходимость усиления давления на Путина.

Как сообщало издание The Wall Street Journal, чиновники из команды Трампа советуют ему быть жестче с Путиным. По информации издания, в эту группу входят государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель США в Украине Кит Келлог.

Дата публикации 08:00, 09.04.25 Количество просмотров 111 Премьер Бельгии прошелся по Путину и Трампу: РФ устроила унижение для ЕС и США