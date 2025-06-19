Почему Трамп не решается на удар по ядерному объекту Ирана: в The Guardian ответили

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп воздержался от санкционирования удара по ядерному объекту Ирана в Фордоу из-за сомнений в способности бомбы GBU-57 проникнуть на нужную глубину и гарантированно уничтожить этот глубоко закопанный комплекс. Трамп рассчитывает, что сама угроза удара побудит Тегеран к переговорам.

Об этом сообщили источники The Guardian, знакомые с ходом закрытых брифингов в Пентагоне.

GBU-57 — это сверхтяжелая управляемая бомба весом более 13 тонн, специально созданная для поражения глубоко заглубленных объектов. Она сбрасывается только с бомбардировщика B2 и предназначена для пробивания бетонных укреплений. Однако оборонные чиновники сообщили Трампу, что даже несколько таких боеприпасов могут не проникнуть достаточно глубоко, чтобы полностью уничтожить комплекс в Фордо, который, по данным израильской разведки, расположен на глубине до 90 метров в горном массиве.

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По оценке оборонного ведомства США, полное уничтожение Фордо потребовало бы комбинированного удара: сначала обычными боеприпасами для ослабления почвы, а затем — тактическим ядерным оружием. Такой вариант Трамп сразу отверг.

Вероятно, бомба GBU-57 может лишь обвалить туннели, создав временные препятствия, но не ликвидирует весь объект. Генерал-майор в отставке Рэнди Маннер, бывший заместитель директора Агентства по уменьшению угрозы обороне США, заявил, что удар GBU-57 «может задержать программу на шесть месяцев-год, но не остановит ее полностью».

Согласно израильской разведке, объект в Фордо расположен на глубине до 90 метров и уже обогащает уран до 83,7% — критически близкого к военному уровню. Хотя GBU-57 весит более 13 тонн, ее эффективность остается под вопросом ввиду технических ограничений.

Израиль, в свою очередь, не имеет ни соответствующих боеприпасов, ни бомбардировщиков B2 для выполнения такой миссии.

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Напомним, ранее Трамп ответил, вмешаются ли США в войну против Ирана. Также он намекнул, что представители Ирана хотят встретиться и приехать в Белый дом, но этот тезис иранские чиновники решительно отрицают.