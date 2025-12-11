Почему Трамп не рискнет выйти из переговоров по войне: дипломат объяснил

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не выйдет из мирных переговоров по войне России против Украины. Ведь участие в процессе выгодно для Вашингтона.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко для «24 Канала».

По словам дипломата, Трамп может позволить себе эмоциональные заявления, но отказ США от участия в мирном процессе нереален.

Нет, они никуда не выйдут. Это невозможно. Трамп может разозлиться в какой-то момент. Он уже неоднократно говорил: «Я не хочу, деритесь дальше»», — отметил Огрызко.

Что сдерживает американского президента

Ключевым фактором является общественное мнение. По последним опросам, более 64% американцев поддерживают продление помощи Украине. У Демократической партии эта цифра еще выше, однако и среди республиканцев большинство не выступает за сворачивание поддержки.

Трамп не может игнорировать подобные настроения, подчеркивает дипломат. Даже возможная временная остановка передачи Украине разведданных не станет критической, ведь украинские и европейские спецслужбы готовы к этому.

По словам Огрызко, Соединенные Штаты понимают: если они выйдут из процесса, их место на геополитической арене займет кто-нибудь другой.

«Можно угрожать, стучать кулаком по столу, но от этого ситуация не изменится. Американцы понимают, что важно быть в процессе, а не вне его. Так можно влиять на ситуацию», — подчеркнул он.

Напомним, старший сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от участия в усилиях, направленных на достижение мира в Украине. В разговоре с ведущей Yalda Hakim во время выступления в Катаре он отметил, что его отец «непредсказуем» и способен принять любое решение, в том числе и в отношении Украины.

Он также провел параллель между заявленной Трампом-старшим «борьбой» с наркокартелями и ситуацией в мире, подчеркнув, что наркобанды представляют для США гораздо большую и непосредственную угрозу, чем события в Украине или России. Несмотря на это, Трамп-младший добавил, что Вашингтон вряд ли полностью «оставит» Украину, но у американского общества устало от длительных конфликтов и нет запроса на дальнейшее бесконечное финансирование войны.