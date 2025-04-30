Почему Трамп не сможет прекратить помощь Украине: эксперт назвал единственную причину

Трамп не прекращает помощь Украине только из-за имиджа США / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп предпочел бы дистанцироваться от войны России против Украины, однако пока это ему не удается.

Такое мнение в эфире телеканала КИЕВ24 высказал Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council.

По словам эксперта, Трамп идеологически не заинтересован в конфликте и хотел бы сказать: «Это не моя война», но он понимает, что подобная позиция выглядела бы как слабость и угрожала бы репутации США на мировой арене.

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«Ему хочется сказать: „простите, я попробовал — не получилось“, — отметил Дикинсон. — Но он знает, что просто выйти из ситуации невозможно, ведь даже внутри Республиканской партии большинство выступает за дальнейшую поддержку Украины».

Дикинсон также считает, что Трамп использует «шантаж против России», чтобы заставить Кремль реагировать на его действия, однако у него нет четкой стратегии прекратить помощь Украине.

«Он отдает себе отчет, что ему придется продолжать участие, хоть на каком-то уровне — через помощь Украине, санкции или другие экономические инструменты», — пояснил эксперт.

В заключение аналитик добавил, что Трамп не может позволить себе выглядеть слабым или предателем интересов США.

«Ему важно не выглядеть лузером — и это сдерживает его желание выйти из темы Украины», — подытожил эксперт.

Напомним, по словам журналиста Виталия Портникова, администрация президента США Дональда Трампа не поддержит максималистические требования диктатора Путина о завершении российской агрессии против Украины.