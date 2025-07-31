Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп снова выразил свое недовольство войной в Украине. Теперь у российского президента Владимира Путина 10-12 дней, чтобы остановить боевые действия. В противном случае Россия столкнется с новыми санкциями и тарифами. Однако, по мнению экспертов, это заявление вряд ли повлияет на планы Кремля.

Об этом сообщает Time.

Несмотря на большие потери России, более миллиона военных, из которых 250 тысяч погибли, а также серьезные экономические проблемы и усугубления НАТО, Путин все еще верит, что время на его стороне.

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Почему Путин не идет на уступки

Как сообщают в Time, Путин считает, что его тактика максимального давления сработает. Он рассчитывает, что российские войска обретут новые позиции на востоке Украины, а постоянные удары по городам и инфраструктуре сломают волю украинцев. Эксперты отмечают, что:

Киев не готов к уступкам. Президент Владимир Зеленский, несмотря на внутриполитические проблемы, не может пойти на уступки, которые бы удовлетворили Путина. Украинцы не доверяют Кремлю и не верят в исполнение обещаний.

Трамп не имеет реальных рычагов воздействия. Угрозы Трампа ввести санкции против стран, торгующих с Россией (например, Китая и Индии), кажутся неубедительными, поскольку сам пытается заключить с ними торговые соглашения. Также Путин понимает, что позиция Трампа по отношению к Украине постоянно меняется.

Ошибки Путина. Вполне возможно, что уверенность Путина — это очередной стратегический просчет. Он может не осознавать, насколько велики потери России и какую цену придется заплатить за продолжение войны.

По версии Time, ни Трамп, ни западные санкции пока не способны заставить Путина изменить свою стратегию. Он продолжает верить в свою победу, несмотря на это огромные человеческие и экономические потери.

Напомним, президент США Дональд Трамп решил сократить для Путина 50-дневный срок для прекращения войны в Украине. Также установил новый срок примерно на 10 или 12 дней.

Ранее сообщалось, представители США контактировали с российскими чиновниками по прекращению войны в Украине, однако ни одного прогресса достигнуто не было.

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