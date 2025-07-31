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Почему Трамп не сможет заставить Путина закончить войну — Time
Несмотря на огромные потери, Путин до сих пор убежден, что время играет на его стороне, а у Трампа нет реальных рычагов влияния, чтобы изменить ситуацию.
Президент США Дональд Трамп снова выразил свое недовольство войной в Украине. Теперь у российского президента Владимира Путина 10-12 дней, чтобы остановить боевые действия. В противном случае Россия столкнется с новыми санкциями и тарифами. Однако, по мнению экспертов, это заявление вряд ли повлияет на планы Кремля.
Об этом сообщает Time.
Несмотря на большие потери России, более миллиона военных, из которых 250 тысяч погибли, а также серьезные экономические проблемы и усугубления НАТО, Путин все еще верит, что время на его стороне.
Почему Путин не идет на уступки
Как сообщают в Time, Путин считает, что его тактика максимального давления сработает. Он рассчитывает, что российские войска обретут новые позиции на востоке Украины, а постоянные удары по городам и инфраструктуре сломают волю украинцев. Эксперты отмечают, что:
Киев не готов к уступкам. Президент Владимир Зеленский, несмотря на внутриполитические проблемы, не может пойти на уступки, которые бы удовлетворили Путина. Украинцы не доверяют Кремлю и не верят в исполнение обещаний.
Трамп не имеет реальных рычагов воздействия. Угрозы Трампа ввести санкции против стран, торгующих с Россией (например, Китая и Индии), кажутся неубедительными, поскольку сам пытается заключить с ними торговые соглашения. Также Путин понимает, что позиция Трампа по отношению к Украине постоянно меняется.
Ошибки Путина. Вполне возможно, что уверенность Путина — это очередной стратегический просчет. Он может не осознавать, насколько велики потери России и какую цену придется заплатить за продолжение войны.
По версии Time, ни Трамп, ни западные санкции пока не способны заставить Путина изменить свою стратегию. Он продолжает верить в свою победу, несмотря на это огромные человеческие и экономические потери.
Напомним, президент США Дональд Трамп решил сократить для Путина 50-дневный срок для прекращения войны в Украине. Также установил новый срок примерно на 10 или 12 дней.
Ранее сообщалось, представители США контактировали с российскими чиновниками по прекращению войны в Украине, однако ни одного прогресса достигнуто не было.