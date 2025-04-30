Почему Трамп не выйдет из переговоров по Украине: в ОПУ объяснили значение соглашения о полезных ископаемых

Соглашение о недрах не позволит США выйти из переговорного процесса по Украине / © ТСН.ua

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Если Украина и США заключат соглашение о полезных ископаемых, это заставит американского президента Дональда Трампа пересмотреть свои планы. Это соглашение не позволит ему выйти из переговорного процесса по мирному урегулированию войны, развязанной Кремлем против нашей страны.

Такое мнение высказал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина».

«Здесь есть политические, геополитические мотивы, и будут еще экономические. Если у вас есть стратегическое партнерское соглашение, и у вас есть какие-то активы или есть какие-то доходности, вы же не будете эту территорию отдавать прямому конкуренту, если мы говорим о соответствующих отраслевых направлениях, редкоземельных металлах? Вы будете защищать свои активы, которые будут вам что-то приносить», — отметил Подоляк.

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Он также считает, что Трамп продолжит прилагать усилия для продвижения мирных переговоров, ведь для него это одновременно важный имиджевый вопрос, как для мирового лидера.

«Трампу невозможно выйти, он гораздо больший игрок, чем Россия. И он хочет, наоборот, закрепить за собой позицию доминантного игрока в глобальном политическом процессе», — подчеркнул советник.

В то же время, по словам Подоляка, Украина готова к коммерческому сотрудничеству с Америкой, а это уже выгодно не только Трампу, но и США в целом.

«И опять же это выгодно не только самому Трампу с политической точки зрения, это выгодно многим производителям оружия в США. Разумеется, США не хотят отдавать его даром, это понятно. Но покупать у них оружие нужно, и мы будем. Потому что сегодня это влияет на распределение влияний на глобальном рынке оружия», — подчеркнул советник.

Михаил Подоляк также уверен, что Украина должна подходить к партнерству с США рационально и продвигать собственные интересы. Но выстраивать партнёрские отношения с США она будет без сомнения.

Напомним, соглашение об ископаемых между США и Украиной по поводу минеральных ресурсов столкнулось с препятствием. В Вашингтоне в последний момент выдвинули требование, чтобы Украина подписала не только рамочное, но и детальное соглашение о фонде.