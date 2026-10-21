Почему Трамп ослабил санкции против России: экс-советник президента США допустил скрытую причину

Джон Болтон / © УНИАН

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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что решение Дональда Трампа ослабить санкционное давление на Россию могло быть связано с определенной уступкой Владимиру Путину. По его мнению, Трамп воспринимает российского президента как человека, оказавшего ему услугу, и именно это может создавать риски для дальнейших отношений Вашингтона с Москвой.

Об этом Болтон сказал в эфире War&Politics 24.

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«Путин рад, что Трамп так думает, ведь теперь у Путина есть услуга, о которой он может напомнить Трампу. И это небезопасно. Мы не знаем, что это произойдет. Мы не знаем, когда это может произойти, но Трамп теперь в долгу перед Путиным. И Путин, как никто другой, это прекрасно понимает», – сказал Болтон.

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В то же время, он не согласился с оценками, что администрация Трампа уже движется к полному отказу от поддержки Украины. По мнению Болтона, сейчас Белый дом, прежде всего, сосредоточен на внутренней политике и промежуточных выборах 3 ноября, перед которыми положение Республиканской партии выглядит сложным.

Именно поэтому, говорит он, для администрации Трампа сейчас особенно важны инфляция, экономическая безопасность и цены на топливо, возросшие на фоне войны в Персидском заливе.

С этим Болтон связывает закупку российского дизеля.

«То, что Трамп пытался сделать этой закупкой дизеля, - это получить возможность сказать: "Я действую, чтобы сбить цены на бензин"», - отметил бывший советник президента США.

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Соглашение Трампа с Россией по дизелю — последние новости

Решение Вашингтона ослабить ограничения в отношении российского горючего уже сказалось на энергетическом рынке. После него цены на нефть снизились: трейдеры закладывают возможное увеличение российского экспорта, хотя аналитики отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от реальных объемов и продолжительности послаблений.

Договоренность имеет и политическое измерение. По данным СМИ, разрешение на более широкие поставки российского дизеля может быть частью более широкой дипломатической стратегии Вашингтона в отношении Москвы на фоне войны против Украины.

В то же время Россия наращивает экспорт в момент, когда внутри страны есть проблемы с горючим. Дефицит дизеля и высокие цены уже вызвали недовольство российских потребителей, из-за чего решение Кремля активнее продавать горючее за границу стало предметом критики.

После отмены экспортного запрета Россия возобновила поставки традиционным покупателям. По данным Reuters, по меньшей мере, два танкера вышли из балтийского порта Приморск в Бразилию и Турцию, каждый перевозит около 300 тысяч баррелей дизеля. Поставки возобновились в Марокко.

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По данным Kpler, в этом году около 34% российского дизельного экспорта пришлось на Турцию, 24% – на Бразилию, еще 10% – на Марокко.

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