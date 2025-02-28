Почему Трамп отменил переговоры с Зеленским: в CNN назвали причину

Представители Украины даже не получили возможности пообедать в резиденции Трампа.

Президент США Дональд Трамп после напряженных переговоров с Владимиром Зеленским провел закрытое совещание с вице-президентом Джей Ди Венсом, госсекретарем Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессент.

Об этом пишет CNN со ссылкой на свою корреспондент Кейтлен Коллинз.

По ее словам, именно после этого Трамп решил упразднить дальнейшие переговоры с Зеленским.

По информации журналистов, Трамп поручил госсекретарю Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Волцу передать соответствующее сообщение украинской делегации.

"Украинцев держали рядом в отдельной комнате. (Это стандарт для визитов иностранных лидеров.) Обычно они снова собираются на обед. Но украинцы не обедали бы в Белом доме. Поскольку готовая еда лежала рядом на колясках в коридоре, украинцам дали указание разойтись", – говорится в сообщении.

По словам корреспондентки, представитель Белого дома отметил, что украинцы хотели продлить переговоры, но им отказали.

"Вскоре после этого Зеленский ушел", — подытожила Коллинз.

Напомним, Дональд Трамп после спора с украинским президентом опубликовал заявление на своей странице в социальной сети, в котором сообщил, что Владимир Зеленский может "вернуться, когда будет готов к миру".

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