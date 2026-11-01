Почему Трамп отвернулся от Зеленского: влиятельная представительница MAGA назвала главную причину

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Американская ультраправая активистка, блогер и влиятельная представительница движения MAGA Лора Лумер объяснила, почему президент США Дональд Трамп резко критикует украинского президента Владимира Зеленского. По её мнению, причиной ухудшения отношений между политиками стала публичная реакция Зеленского на дизельное соглашение Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом она заявила в интервью изданию РБК-Украина.

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Лумер напомнила, что ранее Трамп писал в социальных сетях, что ему проще вести переговоры с Путиным, чем с Зеленским. По её мнению, такое заявление американского президента могло быть реакцией на публичную критику со стороны украинского лидера после заключения дизельного соглашения.

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«Я не думаю, что это было бы опубликовано президентом, если бы Зеленский не появился в СМИ и не раскритиковал президента Трампа после заключения соглашения о дизельном топливе», — отметила активистка.

Она предположила, что Зеленский мог бы выбрать иную тактику и не выражать недовольство публично. Вместо этого, по мнению Лумер, украинскому президенту стоило бы провести частную беседу с Трампом, поскольку американскому лидеру вряд ли понравится, когда его критикуют в СМИ, которые он считает либеральными.

«Зеленский, вероятно, смог бы справиться с этим лучше, если бы оставил эти чувства при себе или провел частную беседу с президентом Трампом», — сказала она, добавив, что украинскому лидеру следует помнить об этом в дальнейшем.

Напомним, после того как Зеленский раскритиковал дизельное соглашение, заключенное Трампом с Путиным, президент США резко высказался в адрес своего украинского коллеги и поставил под сомнение необходимость его дальнейшего пребывания в должности. В частности, Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине и сменить главу государства.

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«Я думаю, что для Украины настало время избрать нового президента», — подчеркнул американский президент.

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