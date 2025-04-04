Почему Трамп помиловал Россию от новых пошлин: издание NYT раскрыло мотивы

Дональд Трамп.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сдерживает новые экономические санкции в отношении агрессорки России как рычаг влияния на мирные переговоры. Его решение прежде всего политическое.

Об этом заявила сотрудница Евразийского центра Carnegie Russia Александра Прокопенко, сообщает The New York Times.

"Это политическое решение. Трамп не хочет эскалации, пока продолжаются его переговоры с Путиным", - высказалась она.

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NYT пишет, мол, идея о том, что Белый дом использует пошлины как инструмент переговоров, подтверждается его отношением к Ирану. Трамп, пишет издание, поставил Иран в самый низкий уровень новых тарифов - "на 10% ниже ставки, наложенной на Израиль, верного союзника США".

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Москву помиловали, мол, введенные против страны после ее полномасштабного вторжения в Украину означают, что торговля между США и Россией фактически прекратилась.

Отмечается, что торговля между США и Россией упала до самого низкого уровня за десятилетия после вторжения. Но в 2024 году РФ все еще экспортировала в Штаты товаров на $3 млрд. Это в основном удобрения и платина.

Издание отметило, что Тамп пригрозил ввести пошлины для покупателей российской нефти, которая является спасательным кругом для российской военной машины, если российский диктатор Путин не согласится сотрудничать с Трампом по прекращению войны против Украины. NYT отметил, что такие пошлины значительно усложнят внешнюю торговлю страны. Вместе с тем – состав российского экспорта также мог сыграть свою роль.

"Трамп размышлял, как защитить американских фермеров, ключевую избирательную силу от последствий своих торговых войн. Сохранение низкой стоимости удобрений может быть частью этой стратегии", - отмечает издание.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт и назвал это "Декларацией экономической независимости". Впрочем, в списке отсутствуют некоторые страны. В частности, диктаторские Белоруссия, Северная Корея и Россия.

Дата публикации 16:20, 03.04.25 Количество просмотров 15 Еще этого Украине не хватало! Пошлины Трампа ударят по всему миру