Почему Трамп после встречи на Аляске отказался от перемирия в Украине — Кислица объяснил

Дональд Трамп хочет положить конец войне в Украине без перемирия / © Associated Press

Риторика президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине изменилась. Теперь он отказывается от перемирия в пользу всеобъемлющего мира.

Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью «Общественное Новости» прокомментировал изменение позиции Трампа.

По словам дипломата, лидерство Трампа, несмотря на противоречивые оценки, заставило Владимира Путина хотя бы задуматься над возможностью переговоров, хотя пока он не готов к реальным шагам.

«Это очень досадно, что мы не получили достаточное количество оружия от западных стран, чтобы решить проблему другим способом. Но встреча на Аляске стала частью сложного дипломатического процесса, что привело и к важным украинско-американским и европейско-американским переговорам», — подчеркнул Кислица.

Он подчеркнул, что дипломатия в условиях войны — сложнейший и многоуровневый процесс, в котором невозможно действовать «шашкой наголо».

Президент Трамп говорил, что завершил шесть конфликтов без перемирия. Он заинтересован как можно быстрее положить конец кровопролитию. Но я не слышал от него фразы «никакого перемирия». Он говорил: «У вас получится? Попробуйте. Но главное для меня — это завершение войны»», — объяснил изменение позиции Трампа после встречи на Аляске Кислица.

Поэтому, по словам украинского дипломата, речь идет не об отказе от перемирия, а о поиске более широкого и длительного мирного соглашения, которое могло бы гарантировать устойчивое завершение войны.

Напомним, Украина не получала подтверждения готовности РФ к двусторонним переговорам президентов стран.

Между тем спецпредставитель президента США Трампа Стив Виткофф заявил, что Путин выразил желание закончить войну в Украине.