Почему Трамп рассердился на Путина: в офисе Зеленского все объяснили

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп недоволен поведением президента России Владимира Путина. Все потому, что в конце апреля пройдет 100 дней президента Трампа, а режима прекращения огня в войне против Украины до сих пор нет.

Такое мнение советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко озвучив в эфире телемарафона.

Лещенко ответил на вопрос о том, сколь удачной может быть новая попытка американского лидера достучаться до российского диктатора по поводу согласия на прекращение огня.

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«Понятно, почему Трампу не нравится это все поведение Путина. Потому что 100 дней президентства будут уже в конце апреля, через месяц, а результата нет», – сказал советник главы ОП.

Он также обратил внимание на встречу Трампа с президентом Финляндии Александром Стуббом в минувшие выходные. Тогда финский лидер сообщил, что "20 апреля как возможная дата прекращения огня была бы очень удобна для всех". Это будет символично, ведь именно 20 апреля верующие будут праздновать Пасху, а также пройдет три месяца со дня инаугурации президента США.

«Соответственно Трампу эта дата может зайти. Но чтобы она зашла, нужно, чтобы глухим не был также Путин. А Путин на сегодняшний день демонстрирует совершенно другой подход, и Трампу это не нравится. Потому что при всем его возможном уважении, интересе и заинтересованности в Путине это не должно противоречить его глобальной линии — линии на то, что он пришел, и война остановилась», — объяснил Лещенко.

По его мнению, из-за препятствий со стороны российского диктатора риторика американского президента станет еще жестче. В то же время Украине нужны не риторика, а действия, акцентировал советник главы ОП.

«Нам нужна не риторика, нам нужны действия. Если будут наложены эти санкции, то они, конечно, должны привести Путина в сознание», — считает Лещенко.

Он также напомнил, что украинская делегация направлялась на первые переговоры в Саудовскую Аравию с более скромным предложением перемирия — в воздухе и море. Однако тогда государственный секретарь США Марко Рубио после звонка к Трампу предложил попытаться ввести перемирие еще и на суше.

«Украина сказала: мы не против, мы только не верим Путину, потому что мы уже это уже проходили… Мы не против, давайте вам карты в руки. Мы не будем преградой. Но это ваша инициатива, которую вы теперь должны согласовать с Россией. Они, собственно, получили от нас этот мандат, но мы видим, что со стороны России такого согласия нет, и теперь для Трампа это вопрос личного политического достоинства», – рассказал советник руководителя президентского офиса.

По его мнению, Трамп должен переходить к более радикальным действиям «только потому, что Путин глух к его призывам, а нужно действовать».

Напомним, президент США анонсировал, что на этой неделе проведет телефонный разговор с президентом РФ. Трамп акцентировал, что будет очень разгневанным, если по вине России не будет достигнуто перемирие.