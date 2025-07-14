Почему Трамп резко изменил курс по вооружению Украины и оказался там, где был Байден

Дональд Трамп / © Associated Press

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Резкое изменение курса и отказ президента США Дональда Трампа предоставить детали относительно вооружений, которые он хочет передать Украине, может быть стратегическим, но несмотря на то, что в этом вопросе он сейчас напоминает своего предшественника Джо Байдена, есть одно существенное отличие.

Об этом пишет издание NYP.

«После критики Джо Байдена за чрезмерную мягкость по отношению к Путину, Трамп теперь выражает свое недовольство российским лидером — как его отказом принять предложенное США прекращение огня, так и частыми атаками на украинскую инфраструктуру», — отмечают журналисты.

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Трамп двигался к этому моменту замкнутым кругом, и если эти последние несколько месяцев являются каким-то показателем, есть основания сомневаться, что он будет настаивать на своем.

«Первая попытка может состояться в понедельник и вторник, когда Трамп встретится в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и, как ожидается, официально объявит о новых планах по поставке американского оружия в Киев через европейских союзников», — продолжили журналисты.

Реакция Трампа, вероятно, вызвана гневом из-за неспособности быстро завершить войну: «Это изменение может свидетельствовать о том, что Трамп признал, что одни только переговоры не сдержат Путина, и что ощутимая военная поддержка теперь необходима».

Ранее стало известно, что Дональд Трамп 14 июля объявит новый план поставки вооружения Украине, который может содержать наступательное вооружение.

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Американские, украинские и европейские чиновники надеются, что инициатива изменит ход войны и повлияет на расчет лидера РФ Владимира Путина относительно прекращения огня.

«Трамп действительно очень злой на Путина. Заявление будет очень жестким», — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Инициативу представят на встрече Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По плану американское вооружение, предоставленное Киеву, будут оплачивать европейские страны. Такую схему предлагал президент Владимир Зеленский на саммите Североатлантического союза в конце июня.