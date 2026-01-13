Почему Трамп сказал, что у Зеленского нет "карт": анализ эксперта

Трамп и Зеленский / © Associated Press

Слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что президент Владимир Зеленский якобы «нет карт», вызвали бурную реакцию в обществе. Однако трактовать их исключительно в отрицательном ключе ошибочно.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Он убежден: Трамп имел в виду, что единственной и сильнейшей «картой» в руках Киева именно президент США.

Почему «карта» Зеленского — это Трамп

По словам Бессмертного, риторика Трампа часто прямолинейна, но стратегическая. Когда американский лидер говорит об отсутствии карт, он подчеркивает зависимость ситуации от решений Вашингтона.

«Он четко сказал, что у Зеленского одно преимущество — Трампа. А это вполне можно считать достаточно сильной картой в руках украинского лидера», — объясняет дипломат.

Эксперт подчеркивает, что США демонстрируют свое преимущество на мировой арене, и в Кремле это прекрасно понимают.

Бессмертный провел параллель с недавними событиями в Венесуэле и реакцией США на угрозы РФ. Он напомнил о показательном диалоге госсекретаря Марко Рубио во время брифинга после смены власти в Венесуэле.

Когда Рубио спросили о возможной реакции Москвы, он ответил с улыбкой: «Мы ожидаем от России только заявление о ее озабоченности». А потом добавил ключевую фразу: «Россия очень серьезно увязла в Украине».

Это свидетельствует о том, что в Вашингтоне ясно осознают: украинское сопротивление связывает руки Путину, не давая ему вмешиваться в другие конфликты.

Дипломат убежден, что Трамп понимает партнерскую необходимость взаимодействия с Украиной. Без украинского сопротивления реализация планов США в других регионах мира была бы гораздо сложнее.

«Это заслуга Вооруженных сил Украины, содержащих на себе всю российскую армаду. И это позволяет Трампу действовать влажно, в том числе и в Венесуэле, и если на то будет желание — и в Иране», — подытожил Бессмертный.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вроде бы не сможет завершить войну с Россией без его участия. В интервью он отметил, что у президента Владимира Зеленского «нет карт» для переговоров, а ключевым фактором, по словам Трампа, остается именно его роль.

Также Трамп сообщил, что имел разные эпизоды общения как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным, и считает, что обе стороны могут быть заинтересованы в заключении соглашения. Ранее он неоднократно критиковал украинского президента, в частности, после заявлений Зеленского о влиянии российской дезинформации и переговорах США с РФ.