Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН

Реклама

Президент США Дональд Трамп усилил риторику по поводу необходимости завершения войны в Украине, якобы установив временные рамки для заключения соглашения с Россией. По словам эксперта, это давление очевидно и обусловлено прагматическими интересами Вашингтона.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Огрызко отмечает, что последние события, в частности Мюнхенская конференция по безопасности, четко продемонстрировали различие в стратегических целях союзников. Американская сторона дала понять, что ее интересы не тождественны интересам Европы или Украины.

Реклама

«Зеленский правильно делал, что благодарил Америку — дипломатически, без истерик, без конфликта. Но в то же время украинская власть наконец-то начала действовать по собственной логике. Ведь идея, что „то, что хочет Трамп, автоматически подходит Украине“, уже не работает», — отметил эксминистр.

Дипломат подчеркнул, что любое соглашение ценой капитуляции для Киева невозможно. Украина не может согласиться оставить сотни тысяч человек в оккупации ни по гуманитарным, ни по военным соображениям.

Зачем Трамп спасает Путина

По мнению Огрызко, существует две ключевые причины, по которым Дональд Трамп публично подгоняет Владимира Зеленского и требует результата.

Геополитика и сохранение режима в РФ. Трамп рассматривает Россию как потенциального партнера в своих глобальных проектах.

Реклама

«Трамп хочет иметь Россию как партнера. Если российская экономика падает — падает режим Владимира Путина. А без Путина у Трампа нет партнера для его крупных экономических или политических проектов», — объяснил Огрызко.

Внутренняя политика и выборы. Действующему президенту США нужна громкая победа на международной арене, которую можно продать избирателям. Заявление о том, что он остановил войну в Украине, стало бы огромным электоральным бонусом, поскольку другие конфликты меньше волнуют рядовых американцев.

Одностороннее давление США на Украину вызывает раздражение в европейских столицах. Партнеры в ЕС видят, что Вашингтон требует уступок, прежде всего, от Киева, не оказывая аналогичного реального давления на Москву.

По словам Огрызко, в ходе дебатов европейские политики прямо призвали американцев прекратить такую практику. Однако позиция Дональда Трампа остается неизменной — ему нужен быстрый результат, даже ценой украинских интересов.

Реклама

Напомним, по словам посла США при НАТО Мэтью Витакер, Соединенные Штаты не объявляли никаких конкретных «дедлайнов» для завершения войны России против Украины.

По словам дипломата, Вашингтон стремится к скорейшему прекращению боевых действий и достижению мирного соглашения между сторонами. В то же время он подчеркнул, что установка жестких временных рамок в таких переговорах может быть опасной и не способствовать реальному результату.

Витакер подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от готовности обеих сторон России и Украины согласиться на условия потенциального соглашения. США, по его словам, заинтересованы, прежде всего, в прекращении страданий и гибели людей.