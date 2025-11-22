Почему Трамп усиливает давление на Украину для подписания мира: эксперт назвал главную причину

Дональд Трамп / © Associated Press

Усиление давления Дональда Трампа на Украину с целью скорейшего подписания мирного соглашения имеет прямую связь с ухудшением внутриполитической ситуации в США.

Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Эксперт подчеркнул, что Трамп нуждается в быстрых и «громких победах», чтобы перебить неблагоприятную обстановку внутри страны.

«Очевидно, что президенту Дональду Трампу нужны скорые и громкие победы, чтобы перебить неблагоприятную ситуацию внутри США. Именно поэтому он спешит и поэтому слышим о дедлайне для Украины», — пояснил Кузан.

По словам Кузана, спешка Трампа обусловлена рядом факторов, среди которых подготовка к выборам и постоянное падение собственного рейтинга. Также эксперт упомянул о «пленках Эпштейна» как одном из факторов, заставляющих американского лидера действовать агрессивно.

Какие риски для Украины

Эксперт предупредил, что любая спешка в таких масштабных событиях, как война, воспринимается как признак слабости. Украина должна помнить, что стабильный мир требует длительной и тщательной подготовки, а не спешки, продиктованной политическими потребностями США.

Сергей Кузан подчеркнул, что Трамп, спеша поднять собственный рейтинг, пренебрегает интересами Киева. Пока можно думать, какой план реально запущен и как дальше будут разворачиваться события в США.

Напомним, по данным The Guardian, США сообщили союзникам по НАТО, что планируют в ближайшие дни добиться согласия Владимира Зеленского на мирное соглашение. Американские чиновники предупредили: если Киев не подпишет документ сейчас, в будущем условия могут быть гораздо хуже.

После встреч в Киеве спецпредставитель США Дэн Дрисколл заявил дипломатам, что соглашение должно быть заключено быстро, несмотря на сомнения европейских союзников о роли Кремля в переговорах и непрозрачности процесса. В Госдепе отмечают, что президент Трамп настаивает на «скором мире», а условия соглашения, хоть и строгие, якобы «выгодны для Украины».